5 سبل لإعادة بناء جسور الثقة مع الشريك

قد تمر الحياة الزوجية في الكثير من الأحيان، بالعديد من المطبات والصعوبات التي قد تؤدي إلى نشوء مشاكل بين الزوجين، وتساهم في فقدان الثقة بينهما.

ولتفادي فقدان ثقة شريكك بك، لا بد من أن تتبع العديد من السبل التي تعمل على إعادة بناء جسور الثقة مع الطرف الآخر، واستعادة الاستقرار والطمأنينة في حياتكما.

فيما يلي 5 نصائح يجب أن يتبعها المرء، لاستعادة ثقة الشريك به، وفق ما ورد في موقع "باستل" الإلكتروني:



１- الاعتذار

عند ارتكابك أي خطأ بحق شريك حياتك، حاول أن تبذل جهدك في إصلاح هذا الخطأ، وأن تقدم الاعتذار له عما بدر منك تجاهه، فاعتذارك سيكون دليلاً واضحاً على أنك تهتم بمشاعره، وترغب في اكتساب ثقته بك.

２- عدم كتمان الأسرار

بما أن العلاقة الزوجية، علاقة تشاركية، فلا بد من أن تشارك نصفك الآخر في كل شيء، وأن لا تخفي عنه الأسرار التي قد تقوده للشك بك، وتساهم في فقدان الثقة بك.

３- الالتزام

من الضروري أن تلتزم بشريك حياتك، وأن تتجنب التعامل مع أشخاص كانت تربطك بهم علاقة عاطفية في الماضي. حاول أن تترك ماضيك خلفك وأن تبدأ حياتك مع شريكك بطريقة صادقة وسليمة لتسود الثقة بينكما.

４- التواصل السليم

لا بد من أن تتواصل مع شريك حياتك بشكل سليم وصحي، وأن تكسب وده وثقته عبر الاستماع لشكواه، والمساهمة في حل مشاكله، والتعبير عن حبك له على الدوام.

５- تخصيص وقت تقضيه برفقة الشريك

تجنب الغياب عن الشريك لأوقات طويلة، وخصص مساحة من وقتك لتمضيها برفقة نصفك الآخر بطريقة مميزة تمارسان خلالها نشاطات تقربكما إلى بعضكما البعض، وتزيد من أواصر الحب والثقة بينكما.

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