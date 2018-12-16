الكاميرات السرية في دورات المياه وغرف خلع الملابس تجتاح كوريا الجنوبية

تلتقط الكاميرات الخفية النساء، وأحيانًا الرجال في غرف تغيير الملابس أو حتى في دورات المياه، ثم يتم تحميل مقاطع الفيديو على مواقع إباحية دون علم الضحايا.
سو- يوين بارك كانت ضحية لهذه الكاميرات، وهي الآن تساعد الضحايا الأخريات، في تقديم الشكاوى الرسمية والحصول على العدالة التي يستحقونها.
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