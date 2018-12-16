بيانكا غاسكوين تُبرز شكل مؤخرتها بعد إجراء عملية تجميلها فيها

خضعت عارضة الأزياء البريطانية، بيانكا غاسكوين، 32 عامًا، لعملية جراحية تجميلية في مؤخرتها، والتي منحت جسدها شكلًا جديدًا، إذ برز ذلك أثناء وجودها بجانب حمام السباحة خلال عطلتها في دبي، في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن العارضة هي ابنة أسطورة كرة القدم، بول غاسكوين، وقد أظهرت منحنيات جسدها في ملابس السباحة "البيكيني" ذو زخارف الترتر الذهبية.

وشوهدت بيانكا تتمشى حول حمام السباحة، وهي ترتدي البيكيني باللون الأزرق الفاتح "التريكواز"، والذي أظهر كل زاوية في جسدها، كما كشفت عن شعرها الأشقر.

وتألقت نجمة برنامج "CBB" حيث أظهرت عن خصرها المتناسق، ولم تخش بيانكا من الحديث عن الجراحة التجميلية، فقد كانت سعيدة جدًا بعملية رفع المؤخرة، والتي استخدمت فيها مواد برازيلية الصنع، والتي أعطتها شكلًا جديدًا.

وأشادت بهذه الجراحة التجميلية، حيث كتبت على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها:" سعيدة جدًا بشكل جسمي الجديد، و أجرى الجراحة التجميلية الدكتور الموهوب Dr._Aslani."

و سبق وأجرت جراحتين تجميلتين في ثديها بتكلفة 6 الآلاف جنيه إسترليني، حيث غيّرت حجمهما من 34A إلى 34C، حين كانت في سن الـ18، ثم زادت من حجمهما إلى 34DD حين كانت في سن الـ21.

وقالت بيانكا، في العام الماضي لصحيفة ديلي ميل" أنا سعيدة الآن بثدي، ولا أخطط لإجراء عملية جديدة,والدتي شيريل لم تكن سعيدة حين أجريت الجراحة التجميلية الثانية، ولكنني أردت أن يصبح حجمهما أكبر، وغير نادمة على ذلك."

و لجأت بيانكا إلى استخدام حقن البوتوكس،منذ بلوغها سن الـ27، كل ستة أشهر؛ لمساعدتها على البقاء أصغر سنًا، وقالت: لا أشعر أنني صغيرة جدًا على استخدام البوتوكس، فعلت ذلك منذ 3 سنوات، بغرض الوقاية، لا أريد الحصول على التجاعيد، في المقام الأول."

واعترفت عارضة الأزياء أنها تعاني من حالة نفسية تسمى "مرض الخوف من عدم تناسق شكل الجسم"، حيث عدم الرضى بالشكل الذي تبدو عليه.

واشتهرت بيانكا من خلال مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع البريطاني "Love Island" حين كانت في سن العشرين، وحينها التقت بالنجم البريطاني – الأميركي، كالوم بيست، وشاركا سويًا في البرنامج، ومن ثم برنامج "Celebrity Big Brother" في العام 2017

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