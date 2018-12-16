شكرا لقرائتكم خبر عن دور التكنولوجيا فى تطوير مجال الفم والأسنان × 6 معلومات من دكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت التكنولوجيا الحديثة تسهيل حياة الإنسان بشكل عام، ومن المجالات التى أثرت فيها التكنولوجيا بشكل كبير مجال طب الأسنان، وفيما يلى يستعرض الدكتور شادى على حسين، المدرس بكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، الدور الكبير الذى لعبته التكنولوجيا فى تسهيل العديد من المجالات فى "الفم والأسنان" فى 7 معلومات.

دور التكنولوجيا الحديثة فى تطوير مجال طب الأسنان

يوضح الدكتور شادى على حسين، المدرس بكلية طب الأسنان، المزايا التى وفرتها التكنولوجيا الحديثة فى تطوير مجال طب الأسنان، والتى يعتمد عليها فى مركز "شاينى وايت" كالتالى:

الميزة الأولى للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة:

1- سهلت التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق الاستخدام الأمثل للفينير فى تبيض الأسنان حيث يمكن للمريض رؤية شكل أسنانه وكيف ستظهر عقب "الفينير"، من خلال الكمبيوتر قبل لمس أسنانه.

الميزة الثانية للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة:

2- الاعتماد على "الزراعات التقويمية"، حيث تشبه زراعات الأسنان العادية، ولكن أطوالها أقصر من الزراعة العادية، وتوضع فى أماكن غير مألوفة غير الأماكن العادية التى توضع فيها الزراعات، وتكون وظيفتها العمل على تحريك الأسنان بشكل أسرع، ووضعت الكثير من الحلول لبعض الحالات التى كان من المستحيل حالها.

الميزة الثالثة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة:

3- من المزايا الجديدة التى وفرتها التكنولوجيا الحديثة فى مجال تقويم الأسنان، وجود تقنية جديدة تجعل المريض يعرف شكل أسنانه بعد التقويم وانتهاء فترة العلاج.

الميزة الرابعة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة:

4- يؤكد الدكتور شادى على حسين، أنه من مزايا التكنولوجيا الحديثة، الاعتماد على البنج الكلى للتعامل مع حالات الأطفال الذين يخافون بشكل كبير من عيادات الأسنان، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قلق من استخدام البنك الكلى، حيث لا يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة بكل أمان، ليبدأ بعدها الطفل فى ممارسة حياته بكل اطمئنان.

الدكتور شادى على حسين يؤكد إمكانية الاعتماد على البنج الكلى فى حالات الأطفال

الميزة الخامسة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة:

5- يؤكد الدكتور شادى على حسين، أن التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير فى تطوير جراحات الوجه والفكين، حيث بدأنا فى تعويض الفك، من خلال "زراعة افتراضية" للفك على الكمبيوتر قبل تنفيذ العملية فعليا، من خلال عمل أشعة مقطعية لا تستغرق أكثر من 14 ثانية، ومن ثم يبدأ الزراعة على الكمبيوتر، وتخيل شكل الأسنان والوجه بعد وضع الأسنان الطبيعية، ومن ثم يدرك المريض ماذا سيحدث له بعد العملية حتى يطمئن بشكل كامل.

الميزة السادسة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

6- وأشار الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، إلى أنه يتم استخدام "أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد" خلال الجراحات، والتى تساعد فى الوصول إلى الضروس المدفونة، حيث تساعدنا فى الوصول إلى مكانها بدقة قبل البدء فى عملية التقويم، حيث يقلل نسبة الجراحة بشكل كبير جدا، لأننا نعلم حالة كل سنة، وهل تحتاج إلى الخلع أم لا، وذلك حسبما يؤكد الدكتور شادى على حسين، المدرس بكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس.



الدكتور شادى على حسين يوضح فى انفوجراف مزايا استخدام التكنولوجيا

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