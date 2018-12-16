إنفوغراف: 8 أشياء تحدث في جسمك عندما تتوقف عن أكل اللحوم

لا شك أن اللحوم من الأطعمة الشهية والمغذية، وتزود الجسم بالبروتينات الحيوانية، لكن الإكثار منها في نفس الوقت، يمكن أن يسبب الإصابة بأمراض خطيرة. ويفضل البعض التوقف عن تناول اللحوم، والاقتصار على الأطعمة ذات المنشأ النباتي، لكن كيف يؤثر ذلك على جسم الإنسان؟

فيما يلي، مجموعة من التأثيرات للتوقف عن تناول اللحوم، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- تحسن صحة القلب

التخفيف من اللحوم يحارب التهابات الجسم والقلب.

2- الوقاية من السرطان

يواجه النباتيون مخاطر أقل للإصابة بالأورام الخبيثة.

3- حياة مديدة

الأطعمة غير الحيوانية تقلل الوفيات المبكرة.

4- خسارة الوزن

الانتقال إلى نظام غذائي فقير بالسعرات الحرارية.

5- التحكم بالسكري

الخضروات والحبوب الكاملة أفضل لمرضى السكري.

6- خفض ضغط الدم

ترفع اللحوم الحمراء الضغط وتجهد الشرايين.

7- علاج التهاب المفاصل

اتباع نظام غذائي صحي يخفف أعراض المرض.

8- مكافحة حب الشباب

تحتوي اللحوم فيتامين بي12 الذي ينشط البثور.

