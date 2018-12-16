شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية لتمارين إنقاص الوزن داخل المنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات

قد يجد بعض الناس الذين يرغبون في تقليص الوزن الزائد صعوبة في الذهاب إلى صالات الألعاب البدنية ” الجيم ” أو أداء الرياضة بشكل عام في الأماكن المخصصة لها، ولذلك يمكن الاعتماد على بعض الأفكار الذاتية مثل الجري في المنزل أو صعود السلالم في منزلك أو المبنى الذي تسكنه.

ويعني الجري في المنزل أداء تمارين داخل المنزل مثل الجري في المكان أو صعود السلالم وهبوطها وغيره من التدريبات، وقد ثبت أن أداء ساعة من التمارين البدنية داخل المنزل مقسمة إلى حصص تبلغ مدة كل منها ١٢ دقيقة يساعد في تقليص الوزن وحرق ٢٠٠ سعرة حرارية.

وبناء على ذلك فإذا أراد شخص ما تخفيض وزنه نصف كيلو أسبوعياً من خلال التمارين المنزلية فعليه أداء 5 حصص تدريبية مدة كل منها 12 دقيقة على مدار ساعة كاملة.

جدير بالذكر أن التمارين الرياضية بشكل عام لن تؤدي إلى إنقاص الوزن بالشكل المطلوب ولكن يساعد في هذا الجانب اتباع نظام غذائي صحي مع أداء التمارين.