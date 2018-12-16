شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج العقاقير المعالجة للسكر وضغط الدم المرتفع تعمل على قتل الخلايا السرطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أن التركيبة الدوائية من عقاقير علاج السكر وضغط الدم المرتفع تعمل على قتل الخلايا السرطانية باستنزافها من الطاقة، حيث تحتاج الخلايا السرطانية من أجل التكاثر إلى الكثير من الطاقة .



ويعد عقار (الميتفورمين) من العقاقير الأكثر شيوعا في علاج ومكافحة مرض السكر النمط الثاني، وذلك عن طريق خفض مستوى السكر في الدم بواسطة إبطاء إفراز الجلوكوز من الكبد وامتصاص السكر من الطعام في الأمعاء.. كما يعالج هذا الدواء مقاومة الإنسولين عن طريق تنبيه خلايا الجسم بالإنسولين، كذلك علاج السمنة والمساعدة في فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكر.



وسلط العلماء- في الآونة الأخيرة- الضوء على استخدامات هذا الدواء، حيث يصفه الأطباء للمساعدة في علاج متلازمة المبيض المتعدد التكيسات، وقال بعض الباحثين إن العقار قد يحسن من مستويات الخصوبة ويساعد على تنظيم دورات الطمث.



ووجدت الدراسات- التي أجريت على الحيوانات- أن العقار قد يؤثر على العمليات الأيضية المرتبطة بالشيخوخة والظروف المرتبطة بالتقدم في العمر، وتجرى الآن تجارب سريرية لمعرفة آثار عقار (الميتفورمين) على عمر الإنسان.



وتوصل الباحثون في مركز (بيوزينتروم) التابع لجامعة (بازل) في سويسرا إلى أن أخذ العقار مع دواء لعلاج ضغط الدم المرتفع يمكن أن يوقف نمو الأورام السرطانية.



وفي البحث الجديد، يظهر العلماء كيف يعمل هذا المزيج الدوائي، موضحين أن الجمع بين عقاري «الميتفورمين» و«الريبوسينجوبين» المخفض لضغط الدم المرتفع يقطع إمدادات الطاقة عن الأورام السرطانية؛ مما يؤدى إلى موت الخلايا الخبيثة .



ويشرح الباحثون كيف يحدث هذا، حيث تحتاج الخلايا السرطانية إلى الكثير من الطاقة لتنمو وتنتشر بالسرعة التي تنتشر بها..ومع ذلك، هناك عقبة في طريق احتياجات الأيض السرطانية هو جزئ يسمى NAD +، هذا الجزئ يحول المغذيات إلى طاقة. ومن أجل الحفاظ على تشغيل الآلات المولدة للطاقة، يجب أن يتم توليد NAD + بشكل مستمر، إلا أن هذه العقاقير تعمل على منع إنتاج هذا الجزئ.