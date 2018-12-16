شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 8 علامات تكشف إصابتك بحساسية الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الأنف من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، قد تكون بسبب العوامل الوراثية أو نتيجة التعرض لمسببات الحساسية، وحسب ما ذكره موقع‪ healthline فإن هناك العديد من الأعراض لحساسية الأنف وهى: ‪1ـ العطس الشديد والمتكرر يوميا دون وجود أعراض أخرى لنزلات البرد‪ ‪2ـ سيلان الأنف وهى من الأعراض التى تدل على إصابتك بحساسية الأنف‪. ‪3ـ ظهور دموع فى العين باستمرار يصاحبها حكة شديدة بها‪. ‪4ـ احتقان شديد فى الجيوب الأنفية وقد يعتقد الكثيرون أنه دور أنفلونزا ‪5ـ حكة شديدة فى الفم‪. ‪6ـ صعوبة شديدة فى حاسة الشم واستشعار الرائحة ‪7ـ الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود ‪8ـ الصداع المتكرر والشديد‪.

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