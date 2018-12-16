شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع 27 من الحمل.. ابنك بيجيلو زغطة وبيسمع الأصوات اللى برة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمهات تقلق على أبنائهن مبكرا جدا منذ الحمل وقبل أن يأتوا للحياة، لذلك يحاولون معرفة كل التفاصيل على أطفالهن وهم بداخلهن، ولعل الجنين يطرأ عليه تغييرات غير التى قبلها بحسب أسبوع الحمل، وهو ما يجعلنا نتحدث عن الأسبوع الـ27 لأهميته بأنه الأسبوع الأخير فى الثلث الثانى للحمل فيكون الجنين فى شهره السادس، ونقدم وفقا لما ذكره موقع " Whattoexpect " وضع طفلك فى ذلك الوقت.



الطفل فى الاسبوع 27 للحمل

1- الجنين يتمكن من السمع ولكن الأصوات مكتومة

يمكن لطفلك أن يسمع صوتك، لكن أذنه مكتومة رغم قدرتها على السمع فلا تزال مغطاة بتلك الطبقة الواقية من الشمع على الجلد.

2- طفلك بيجيله زغطة

إذا كنت تشعرين بحركات غير مألوفة فى بطنك، فقد يكون ذلك نوعًا من الزغطة، فمع استمرار نمو رئتى الطفل، تزداد فرص حدوث الزغطة.

3- نشط جدا

يبدأ الجنين فى تطوير العضلات ويتضح ذلك فى كثرة الركل المستمر الذى تشعرى به فى بطنك.

وبحلول نهاية الفصل الثانى من الحمل، يبلغ طفلك حوالى 14 بوصة ونصف ويكون فى وضع الجنين داخل الرحم منكمش على نفسه.

4- طفلك يتعرف على أصواتك

قد يتعرف طفلك على صوتك وشريكك في الوقت الحالي فهناك شبكة أعصاب تنضج فى أذنيه حاليا على الرغم من أن الأصوات التى يسمعها مكتومة، لذا قد يكون هذا وقتًا مناسبًا للقراءة أو حتى الغناء لطفلك.

5- طفلك يتذوق طعامك

براعم التذوق لدى طفلك متطورة جداً أيضاً حاليا، فإذا كنتِ تأكلين بعض الطعام الحار، سيكون طفلك قادراً على تذوق الفرق في السائل الأمنيوسي.