شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تبقى سعيد وصحتك بمب.. اجرى كل يوم الصبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة (بارك رن) الخيرية البريطانية التى تشجع رياضة الجرى بين المواطنين، أن السباقات التى تنظمها تشهد تزايدا وإقبالا ملحوظا من كبار السن والمتقاعدين من جميع أنحاء بريطانيا الذين يتحدون الأفكار المسبقة عن سنهم.

ووفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن المؤسسة الخيرية التى تنظم حدثا أسبوعيا يوم السبت للجرى لمسافة 5 كيلومترات، فإن الكثير من البريطانيين ممن تجاوزوا سن 65 حققوا نجاحات فى سباقات الجرى خلال عام 2018 أكثر من الفئة العمرية ( 18 – 24 ) عاما لأول مرة فى تاريخ المؤسسة الخيرية الذى يبلغ 14 عاما، وحتى إذا أضفيت المجموعة العمرية (55- 64) عاما.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الكثير ممن التقتهم خلال السباق تحدثوا عن كيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد ممارسة رياضة الجرى وتغلبوا على الكثير من الصعاب الصحية والنفسية، ومنهم إيلين بارتليت تبلغ من العمر 74 عاما وتشارك فى الجرى أسبوعيا، قائلة، "إذا تمكنت من الجرى فيمكنك فعل أى شىء"، مشيرة إلى أنها تعانى من مرض مزمن في الرئة ولكن الجرى ساعدها كثيرا على احتواء المرض ومنح رئتيها ما كانت تحتاجه لأنها الآن تتنفس مثل "القاطرة البخارية" على حد وصفها.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المؤسسة الخيرية، إلى أن هذا السبب وراء تواجد الكثير ممن تخطوا 65 عاما فى المتنزه للمشاركة فى الجرى أو التنزه أو يتمكن من المشى أو حتى "يعرج"، وأن الأجيال الأكبر سنا أتمت مليون شوط جري أي ضعف الرقم قبل عامين.