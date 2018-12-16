شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش كسل.. 8 أضرار صحية للإفراط فى النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم هو الوسيلة التى نلجأ إليها للاسترخاء وراحة الجسم بعد يوم شاق، ويساعد على تعزيز صحة الجسم وتهدئة الجهاز العصبى بوقت محدد من 6 إلى 8 ساعات، وهى المدة الطبيعية للنوم، ولكن الإفراط فيه قد يؤثر على صحة الجسم فبعض الأشخاص ينامون ساعات طويلة قد تتجاوز الـ10 ساعات. وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز أضرار الإفراط فى النوم هى:

اضرا ر النوم الكتير 1:مرض السكر، وأظهرت الدراسات والأبحاث أن النوم لفترات طويلة يزيد من خطر الاصابة بمرض السكر. 2:أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة. 3:النوم لفترات طويلة يسبب ألما شديدا فى الرأس والصداع المزمن طوال اليوم. 4:ضعف عام فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

النوم 5:الإفراط فى النوم قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل فى الأوعية الدموية. 6:ألم شديد فى الظهر والعضلات والمفاصل. 7:اضطرابات فى هرمونات الجسم أبرزها (خمول الغدة الدرقية ، التهاب الكبد). 8: النوم الكثير قد يؤدى للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

كانت هذه تفاصيل خبر بلاش كسل.. 8 أضرار صحية للإفراط فى النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.