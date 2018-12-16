الإكثار من تناول القرفة يؤدي الكبد

لا تضفي القرفة نكهة لذيذة على الأطعمة والمشروبات فحسب، بل تتمتع أيضاً بفوائد صحية جمّة، وإن كانت لا تخلو من المخاطر. وأوضح خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن القرفة تعمل على رفع درجة حرارة الجسم، ومن ثم فهي تساعد على الشعور بالدفء من ناحية وتعمل على تنشيط الأيض وتسريع وتيرة حرق الدهون من ناحية أخرى، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

ويزداد هذا التأثير من خلال أن القرفة تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول وتكبح الشهية نحو الحلويات بفضل مذاقها الحلو. وبالإضافة إلى ذلك تعمل القرفة على خفض نسبة السكر بالدم.

وللاستفادة من هذه المزايا ينبغي تناول القرفة بمعدل لا يزيد عن واحد غرام يومياً (نصف ملعقة شاي) نظراً لأنها تحتوي على مادة “الكومارين”، التي تكون سامة وقد تتسبب في مشاكل بالكبد في حال تناول جرعة زائدة منها.