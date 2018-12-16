شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروبات ساخنة لأيام الشتاء المثلجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

مع انخفاض درجات الحرارة ، تحتاج أجسامنا إلى مشروبات ترفع من حرارة الجسم وتعمل على تدفئته من الداخل، حيث تعمل المكونات الطبيعية على تدفئة الجسم وتساعد بالوقاية أو التخلص من أمراض البرد والزكام.

اخترنا لك 7 وصفات لمشروبات ساخنة سهلة التحضير ومكوناتها متوافرة في كل بيت، يمكنك أن تجرب إحداها اليوم:

1. شاي الحلبة: تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية والعلاجية المهمة وعلى رأسها مضادات الالتهابات والميكروبات التي تنتشر في فصل الشتاء.

طريقة إعداد شاي الحلبة:

– ملعقة صغيرة من الحلبة لكل كوب من الماء

– اغلوا الماء النقي وارفعوه عن النار

– اسكبوا فيه ملعقة من الحلبة المطحونة أو حبوب الحلبة.

– أضيفوا عوداً من القرفة أو قليلاً من الشاي الأخضر لتنكيه النقيع.

– يمكنكم أن تحلّوا هذا الشاي بنصف ملعقة من العسل الطبيعي أو السكر حسب الرغبة.

2. السحلب:

المقادير:

– كوب بودرة حليب نيدو كوب

– سكر مطحون كوب

– أرز (مصري) مطحون 3-4 ملاعق

– كوب نشاء

– علبة جوز الهند

– ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

– 1/2 كوب قرفة مطحونة

– سمسم محمص

– مكسرات على حسب الذوق..لوز مجروش …فول سوداني حب أو مجروش

طريقة التحضير:

تخلط جميع المقادير مع بعض وتوضع في وعاء محكم الإغلاق لحين الاستخدام..عند الاستخدام نضيف 1-3 ملاعق طعام من السحلب إلى كوب الحليب ويوضع على النار حتى يسمك للسماكة المطلوبة..ويشرب ساخن.

3. حليب الزنجبيل: على الرغم من مذاقه اللاذع والحار، إلا أن مغلي الزنجبيل يعد من أفضل المشروبات الشتوية التى يتم تناولها بغية الحصول على الطاقة والدفء والنوم الهادئ بليالي البرد القارسة.

المقادير:

– 3 أكواب ماء

-4 ملاعق حليب بودر

– زنجبيل مقطع (طازج) أو نصف ملعقة شاي زنجبيل مطحون

طريقة التحضير:

يغلى الزنجبيل الطازج بقليل من الماء أولا ثم يترك على نار هادئة ويضاف الحليب، ويحلى حسب الرغبة.

4. شاي المرامية:

تؤخذ كمية بمقدار ملعقة كبيرة من المرامية الجافة تغسل وتنظف الأعواد تنقع في مقدار كوبين من الماء المغلي حتى تخرج خلاصتها وتحلى بالسكر.

5. شاي الشمر وشاي اليانسون:

تؤخذ مقدار ملعقة كبيرة من الشمر أو اليانسون وتغسل وتغلى مع مقدار 3 أكواب من الماء المغلي لمدة 5 دقائق وتترك لتنقع ثم تحلى بالسكر.

6. مشروب التفاح الساخن:

المقادير:

– 6 أكواب عصير تفاح

– قرفة

– 6 أعواد قرنفل

– بشر قشر برتقالة واحدة

– بشر قشر ليمونة واحدة

طريقة التحضير:

يصب عصير التفاح في إناء، ثم توضع القرفة والقرنفل والتوت وقشر البرتقالة والليمونة في قطعة قماش قطنية ثم تربط جيداً. ثم تغمس وسط عصير التفاح.

يرفع الإناء فوق نار متوسطة الحرارة من 5 إلى 10 دقائق حتى يصبح العصير ساخناً ولكن لا يصل لدرجة الغليان.

يرفع من فوق النار، وينتشل منه الخليط المغموس فيه. يصب في أكواب زجاجية مع وضع قرفة أو قرنفل (حسب الرغبة)

7. شاي اللومي اليابس:

تؤخذ 4-5 حبات من اللومي الأسود وتكسر وتنظف من البذور الموجودة فيها ثم تغسل وتغلى مع مقدار 3 أكواب من الماء ويحلى بالسكر.