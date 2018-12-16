شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. بذور الكرفس والماء لخفض ضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذور الكرفس من الأعشاب التى لا يعرف عنها الكثيرون، وهى علاج جيد لارتفاع ضغط الدم، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية استخدام بذور الكرفس لخفض ضغط الدم المرتفع، كما نشرها موقع step to health.
وبذور الكرفس غنية بالمغذيات خاصة مضادات الأكسدة كما أنها تحتوى على مركبات الفلافونويد، أوميجا 6 والأحماض الدهنية مثل: اللينوليك، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والصوديوم والزنك.
وكانت تستخدم منذ قرون كعلاج طبيعى لتهدئة المعدة، وباعتبارها مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، ومدرة للبول وتقليل ارتفاع ضغط الدم الشريانى ومكافحة احتباس السوائل ومنع التورم.
وصفة بذور الكرفس لخفض ضغط الدم المقادير:1 ملعقة صغيرة من بذور الكرفس (5 جرام)
كوب واحد من الماء (200 مل)
عسل التحلية
الطريقة:
اغلي الماء وأضف بذور الكرفس.
اتركها تغلي لمدة 10 دقائق وتدفئة النار واتركها لمدة 10 دقائق أخرى.
يصفى السائل وتحليته بالعسل.
يجب شرب هذا الشاي على معدة فارغة ، قبل نصف ساعة من الإفطار ، لمدة شهر واحد على الأقل.
ولا ينصح بهذا العلاج للأشخاص الذين لديهم حساسية من الكرفس أو الحوامل ، لأنه يمكن أن يسبب الإجهاض.
وإذا كنت تتناول بالفعل أدوية لارتفاع ضغط الدم ، يجب عليك استشارة الطبيب قبل بدء استخدام هذا المشروب.
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