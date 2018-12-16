صحتك فى وصفة.. بذور الكرفس والماء لخفض ضغط الدم المرتفع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذور الكرفس من الأعشاب التى لا يعرف عنها الكثيرون، وهى علاج جيد لارتفاع ضغط الدم، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية استخدام بذور الكرفس لخفض ضغط الدم المرتفع، كما نشرها موقع step to health.

وبذور الكرفس غنية بالمغذيات خاصة مضادات الأكسدة كما أنها تحتوى على مركبات الفلافونويد، أوميجا 6 والأحماض الدهنية مثل: اللينوليك، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والصوديوم والزنك.

وكانت تستخدم منذ قرون كعلاج طبيعى لتهدئة المعدة، وباعتبارها مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، ومدرة للبول وتقليل ارتفاع ضغط الدم الشريانى ومكافحة احتباس السوائل ومنع التورم.