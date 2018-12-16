شكرا لقرائتكم خبر عن ليه طبق محشى الكرنب مهم فى برد الشتاء ؟..اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطعمة عدة مرتبطة لدى المصريون فى فصل الشتاء، ومنها "حلة الكرنب المحشى”، التى يسعى الأمهات لإعدادها للحصول على التدفئة المطلوبة أثناء برودة الطقس، ولذا قبل إعداد محشى الكرنب، يجب عليك التعرف على الفوائد التى تعمل على الجسم نتيجة لتناولك لهذا النوع من الخضروات الرائع لجسمك، وفقا لما نشره موقع "healthline".

أوضح التقرير، إلى أن الكرنب يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان، كالبروتين والألياف وحمض الفوليك، وفيتامين "سى وب"، نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم، ومضادات للاكسدة، ولذا تناوله يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة له.

ومن ضمن الفوائد التى تعم على جسم الإنسان، وفقا للتقرير، منها:

-يقوى الجهاز المناعى للجسم، ويحد من الإصابة بنزلات البرد، والأمراض المناعية، ولهذا يوصى بتناوله فى الشتاء.

-يحمى تناول الكرنب من الإصابة بأمراض القلب.

-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.

-يحمى العين من الإصابة بفقدان البصر أو المياه البيضاء أو الزرقاء.

-يعمل على تقليل الوزن بشكل كبير.

-يحد من الإصابة بأمراض التهاب المفاصل والروماتيزوم والروماتيويد.

-من الخضروات التى تزيد من إفراز الكولاجين فى الجسم، ولذا فهو يزيد من نضارة البشرة بشكل كبير.

-يقلل فرص الإصابة بالجلطات لأنه يزيد من سيولة الدم، ويحد من تجلطه.

ونصح التقرير، على ضرورة وضع الكرنب فى السلطة الخضراء أو إعداد سلطة الكرنب الشهير، وفى حالة إعداده كمحشى ينصح بعدم وضع الدهون عليه كالزيت والسمن.