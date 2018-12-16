فوائد نبات السلق في علاج فقر الدم ونمو العظام

يحتوى نبات السلق على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن والتى تساعد على مد الجسم بفوائد صحية عديدة، منها علاج فقر الدم، نمو العظام ، ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " naturalfoodseries ".

يساعد على علاج فقر الدم

يحتوى نبات السلق على الحديد، مما يسبب الإنتظام فى تناولها المساعدة فى علاج فقر الدم، من خلال تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.



تقوية العظام

تعتبر شوربة نبات السلق مصدراً ممتازاً للكالسيوم وفيتامين K، مما يساعد على نمو وتقوية العظام.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تساعد شوربة السلق، على خفض ضغط الدم، وتعزيز الدورة الدموية، مما يساعد فى الوقاية من أمراض القلب وخطر الاصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي نبات السلق على الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد فى تكوين الدم الأحمر، وتمدد الأوعية الدموية، وتنظيم مستويات ضغط الدم.

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