شكرا لقرائتكم خبر عن عيشها صح.. 10 نصائح صحية للحفاظ على جسم سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غير أسلوب حياة أسرتك لأسلوب صحى جدا، فالحياة الصحية تفيد الجميع، وأنت كأم عليكِ أن تبدلى حياتهم بمساعدة الأب من النمط غير المفيد إلى آخر صحى، وهذا ما يوضحه تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبى مؤكداً أن الأسلوب السليم فى التغذية داخل المنزل يساعد على العيش بنمط سليم ويعزز الصحة.



حياة صحية 1

وهذه بعض النصائح التى يقدمها التقرير وتساعد الأم على تعزيز النمط الصحى الرياضى السليم فى العائلة، والتى من شأنها أن تجعل كل من فى المنزل يشعرون بالمسئولية تجاه صحتهم وأجسامهم، نرصد هذه النصائح المهمة كالتالى:



عائلة صحية

-غير عادات صحية كاملة داخل المنزل، لا تختص النصائح الصحية لفرد فى العائلة كالأبناء فقط مثلا.

-اهتم بتطبيق النمط الصحى فى حياتك أنت والزوج، حتى يقتدى بكما الأبناء.

- مارسوا التمارين الرياضية يوميا معا.

-اهتموا بتنظيم مواعيد الوجبات وتناولوا الطعام الصحى معا.

-اهتموا بقائمة أطعمة صحية لا يخلو منها المنزل، كالفاكهة والخضروات بأنواعها.

- امنع فكرة الوجبات السريعة مهما حدث.

- امنع الطعام غير الصحى من دخول المنزل.

- تناول وجبة سريعة مع أطفالك في يوم من الأيام ومرات نادرة واختر خيارات أكثر صحة، دون دهون أو سعرات عالية.

- ضع الطعام الصحى طوال الوقت بخيارات جيدة على السفرة أو فى المطبخ واضحا لأطفالك ليأكلوه.

- قلل عدد ساعات المشاهدة للتليفزيون ولا تتناولوا الطعام أمامه.

- لا تجعلوا الطعام محور حديثكم وتفكيركم.

- العشاء الصحى لابد أن تهتموا به.

- الحركة والخروج والتنزه معا.

- اجعلوا طرق الطهى إما السلق أو الشوى.