علماء يؤكّدون أن "كرنب" بروكسل يحمي من الإصابة بالسرطان

كشف العلماء أن كرنب بروكسل يستحق لقب مادة فائقة، لأن تناوله يخفض من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشار علماء من "Quadram Institute" البريطاني إلى أن نسبة فيتامين C في 80 غرامًا من كرنب بروكسل نحو خمس قطع منه تقريبًا، أعلى من نسبته في البرتقال، وتحتوي هذه الكمية على الجرعة اليومية اللازمة من فيتامين K. كما أنها تحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية.

وأوضحوا أن المكونات الأهم للجسم هي "glucosinolates" الموجودة في جميع أنواع الكرنب المعروف, وتعطي هذه المادة جميع أنواع الكرنب مذاقًا مُرًا خفيفًا، ونسبتها في كرنب بروكسل عالية جدًا.

و بيّنت نتائج دراسات عديدة أن هذه المادة لا تفيد في عملية التمثيل الغذائي فقط، بل وتضمن الحماية من الأمراض السرطانية. فبعد دخول الجلوكوسينولات إلى الجسم، تتحول إلى مركبات يطلق عليها "isothiocyanates"، تساعد في تخفيض احتمال إصابة الرجال بسرطان البروستاتا العدواني.

ويعتقد العلماء أن "isothiocyanates" تضمن أيضًا الوقاية من سرطان الرئة، لأنها تساعد في طرد السموم من الجسم.

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