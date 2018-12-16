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شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الاكتئاب عند الحامل بالأدوية واليوجا والان مع تفاصيل الخبر
وتعتقد العديد من النساء أن خياراتهن الوحيدة هي تناول الأدوية أو المعاناة من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية من أجل صحة أطفالهن، ولكن الحقيقة أن الأمهات المصابات بالاكتئاب تميل لاتباع نظام غذائي أفقر وعادات نوم أقل احتمالية لأخذ الفيتامينات الخاصة بالحمل، ومن المحتمل أن تدخن وكل ذلك يؤثر على الطفل، فإن تعرض الرحم لهرمونات الإجهاد الزائدة مثل الكورتيزول، يمكن أن يؤثر على نمو الخلايا العصبية عند الجنين.
وعندما تكونين مكتئبة خلال فترة الحمل، فأنتِ تخلقين بيئة مختلفة في الرحم يمكن أن تؤثر على نمو دماغ الطفل، ومن هنا يجب علاج الاكتئاب عند الحامل والتى تشمل أعراضه الحزن المستمر واليأس وعدم القدرة على التركيز والتهيج، ويوافق طبيبك على أن الدواء قد لا يكون خيارك الأفضل أو الوحيد، فهناك العديد من البدائل الخالية من العقاقير التي يمكن أن تساعد.
التأمل وسيلة جيدة لتخفيف الاكتئاب قبل الولادة، وتبين من خلال الدراسات أن الأمهات المكتئبات اللواتي شاركن في فصل يوغا مدته 10 أسابيع مبني على تصفية الذهن، لم تهدأ أعراضهن الاكتئابية فقط، بل وسجلن أيضًا نتائج أعلى في الاختبارات التي تبحث عن مدى شعورهن بالارتباط بأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.
تشير عدد من التجارب الصغيرة إلى أن المكمل الغذائى أوميجا 3 بما يصل إلى 300 ملليجرام يوميًا، قد لا يخفف الاكتئاب أثناء الحمل فحسب، بل قد يمنعه أيضًا بعد الولادة.
مضادات الاكتئاب فى الحمل ضرورة فى هذه الحالات
- عندما تكون الأم لديها أفكار انتحارية.
- عندما يؤثر اكتئابها على صحة أطفالها الآخرين.
- عندما يكون لديها تاريخ من الاكتئاب المعتدل إلى الشديد.
- عندما يجعل اكتئابها من الصعب عليها تلبية احتياجاتها الأساسية.
- عندما تواجه انخفاضا كبيرا في قدرتها على التمتع بالأنشطة عادة الممتعة.
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