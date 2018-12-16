اضرار الافراط فى تناول العنب منها الإسهال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العنب من أهم أنواع الفاكهة، فهو بأنواعه وألوانه المختلفة يحظى بعشق الكثيرين وتفضيلهم له، ووفقا لتقرير نشر بموقع WEBMED الطبي، فالعنب يدخل فى تصنيع الدواء والنبيذ والكثير من المنتجات الصحية، ولا شك أن العنب مفيد للغاية في الوقاية من الكثير من المشكلات الصحية، فهو يقي ويقلل من الالتهابات وتقليل حدة النزيف بشكل عام.



اضرار الافراط فى تناول العنب 3

اضرار الافراط فى تناول العنب كثيرة

وكما للعنب الكثير من الفوائد فى تحسين حالة الكوليسترول ووقاية القلب من بعض أمراضه ومشكلاته المحتملة، فضلا عن أنه يحتوي على كم هائل من المصادات للتأكسد والتى تحمي الجسم من العجز وشيخوخة مبكرة، ويساعد على زيادة الكوليسترول المفيد فى مقابل نسب الكوليسترول الضار، يحتوي على مركبات الفلافونويد الهامة أيضا للجسم والصحة.



اضرار الافراط فى تناول العنب 2

ومن أبرز أضرار الإفراط فى تناول العنب تلك التى تتعلق بالإسراف فى تناوله، فالإسراف فى أي شئ مفيد قد يحوله تدريجيا إلى شئ ضار مهما كانت فائدته، فالاعتدال هام فى كل شىء، ومن أبرز أضرار الإفراط فى تناول العنب هو الاسهال خاصة إذا تناولت كميات كبيرة منه سواء مجففا أو كزبيب ، مما قد يسبب سهولة التبرز، فضلا عن أن هناك بعض الأعراض الغير صحية لتناول العنب بكميات كبيرة والإفراط فيه مثل أن يعاني المريض من مشكلات معوية واضطرابات معدية ظاهرة.

أضرار الإفراط فى تناول العنب

من أضرار الإفراط فى تناول العنب أيضا أنه قد يسبب الشعور بالصداع والرغبة فى التقيؤ والغثيان أيضا، فضلا عن التهابات الحلق فى بعض الحالات، والشعور بالكحة ومشكلات العضلات، ومن أبرز أضرار الإفراط فى تناول العنب أيضا أنه يسبب لدي البعض جفافا فى الفم.



اضرار الافراط فى تناول العنب 1

ومن أبرز أضرار الإفراط فى تناول العنب أيضا أن هناك بعض الملاحظات والتحذيرات من تناول الحامل للعنب بكميات كبيرة، وذلك لإن الحامل لابد وأن تكون فى وضع الأمان ولا تعرض نفسها ولا حملها للخطر، كذلك هناك احتمالية لزيادة فرص الكدمات والنزيف للشخص الذى يتناول الكثير من العنب بإفراط، ولذا لا ينصح بتناوله قبل الجراحات بشكل عام.