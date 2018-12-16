فوائد الفول المدمس عديدة منها الحفاظ على صحة القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفول المدمس من الأطعمة الشعبية والوجبة الأساسية على الإفطار منذ مئات السنين، كما يعتبر من الأكلات الصحية للإنسان، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة من فيتامينات ومعادن تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع " nutrition-and-you".

الفوائد الصحية للفول المدمس انخفاض مستوى الكوليسترول الضار فى الدم

تحتوى حبات الفول على نسبة عالية من البروتين والطاقة ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية التى تساعد على حماية الغشاء المخاطى للقولون، ومن ناحية تعمل الألياف الغذائية على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم .



فوائد الفول المدمس

الوقاية من سرطان الثدى

تعتبر حبات الفول غنية بالمغذيات النباتية مثل الايسوفلافون التى تعمل على الوقاية من سرطان الثدي .

الوقاية من الشلل الرعاش

تناول حبات الفول بإنتظام قد يساعد فى الوقاية من مرض باركنسون.



فوائد فول مدمس

مفيد للمرأة الحامل

يعتبر الفول الطازج مصدر ممتاز من الفولات، حيث توفر 100 جرام من الفول حوالى 423 ميكروجرامًا أو 106٪ من الفوليت.

ويعتبر حمض الفوليك مع فيتامين ب 12 هو أحد المكونات الأساسية لتخليق الحمض النووي والانقسام الخلوى، وقد تساعد الفولات في النظام الغذائي للمرأة الحامل على منع حدوث عيوب في الأنبوب العصبى عند الجنين.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوى الفول على كميات جيدة من فيتامين - ب 6 (البيريدوكسين) والثيامين (فيتامين ب 1) والريبوفلافين والنياسين، وهذه الفيتامينات تعمل كإنزيمات فى التمثيل الغذائى الخلوي للكربوهيدرات والبروتين والدهون.

وإلى جانب ذلك، يعد الفول من أفضل مصادر المعادن، مثل الحديد والنحاس والمنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم، كما يعتبر من أعلى المصادر النباتية للبوتاسيو، والذى يساعد على تنظيم ضغط الدم، ما يحافظ على صحة القلب.

وتوجد فوائد أخرى للفول مثل:

- مدر للبول.

- يساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم.