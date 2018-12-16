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رياضة المشي من الرياضات المفيدة جدا، لكن الكثير من الناس يجد صعوبة في ممارسة هذه الرياضة في الشارع أو النادي، لهذا يلجأ الكثير إلى اقتناء جهاز المشي للقيام بممارسة هذه الرياضة من خلال المنزل، ولهذا سوف نوضح لكم فوائد جهاز المشي.

جهاز المشي

أصبحت الشوارع مزدحمة جدًا، والسير على الطرقات في الشوارع أصبح غير مناسب بسبب تكدس المرور، كما أن الحدائق المخصصة للمشي قد تكون بعيدة عن منازل الكثير منا، لهذا فإن جهاز المشي المنزلي حل هذه المشاكل.

هذا الجهاز هو جهاز معدني، يوجد فيه سجادة من المطاط، هي التي يسير الشخص عليها، وهذه القطعة المطاطية التي يتم السير عليها، تتحرك وفق سرعات يتم تحديدها من أعلى الجهاز، بحيث يستطيع الشخص المشي والركض على هذا الجهاز.

على الرغم من أن الشخص يكون واقف في مكانة لا يتحرك بالفعل، إلا أنه من خلال هذا الجهاز يقطع مسافات طويلة تختلف من شخص إلى آخر.

فوائد جهاز المشي

من الفوائد المتعددة لهذا الجهاز ما يلي:

– القدرة على تحديد السرعة التي يرغب فيها الشخص، سواء كان يريد المشي أو الركض، وهذا أفضل من السير في الشوارع الغير ممهدة أو التعرض للخطر بسبب الازدحام المروري.

– هناك عدة اختيارات متعددة يستطيع الشخص أن يختار منها ما يناسبه، مثل حرق الدهون، تقوية عضلات القلب، تخفيف الوزن، تحسين لياقة الجسم، وغيرها من البرامج التي يرغب الشخص في القيام بها عبر هذا الجهاز.

– يفضل أن يكون في البداية المشي بطئ على الجهاز، قبل القيام بالركض وممارسة مجهود عالي.

– هذا الجهاز يجعل رياضة المشي أكثر متعة، لأنه يجعلك تستمع إلى الموسيقى وأنت تمارس الرياضة، أو يمكن مشاهدة التلفاز أثناء ممارسة الرياضة على هذا الجهاز.

– من مميزات المشي على هذا الجهاز من خلال المنزل، أنه يحمي الشخص من التعرض لعوادم السيارات الموجودة في الطرقات، كما أنه يمكن للشخص القيام بالمشي على هذا الجهاز في أي وقت من اليوم بحرية، وخاصة لو كان مستخدم الجهاز سيدة، فقد يكون المشي في الطرقات في الأوقات المتأخرة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح الباكر تمثل خطورة عليها من اللصوص، أو التعرض للمضايقات.

– المشي على الأسفلت الغير ممهد قد يسبب بعض المشاكل في القدمين أو الركبتين، أو الوركين، لكن السير على هذا الجهاز يحمي الجسم بشكل جيد من التعرض لهذه المشكلات، لأن المكان الذي يسير عليه الشخص مستوي وممهد.

إرشادات عند استخدام جهاز المشي

هناك الكثير من الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند استخدام هذا الجهاز لتحقيق أقصى استفادة منه وهي:

– لا يجب إيقاف الجهاز فجأة عند الانتهاء من التمرين الخاص بالركض، بل يجب تقليل السرعة بشكل تدريجي إلى أن يتم التوقف.

– كذلك الحالة قبل القيام بالركض، يجب في البداية المشي ومع زيادة سرعة المشي إلى الوصول إلى الركض.

– لا يفضل عدم زيادة المجهود على هذا الجهاز بعد تناول وجبة الطعام، وخاصة بعد تناول وجبة الطعام بحوالي نصف ساعة لعدم حدوث مشاكل في الهضم.

– يتم ربط حبل الطوارئ عند الوسط، لإجبار الجهاز على العمل عند فقدان السيطرة عليه.

– لبس الحذاء الرياضي المناسب، لأن الحذاء الغير مناسب، أو السير على الجهاز حافي القدمين قد يسبب لك تورم في القدمين؛ نتيجة الاحتكاك مع المطاط الذي يتم السير عليه.

– يجب التوقف على الفور من السير على الجهاز، لو شعر الشخص بضيق في التنفس أو ألم في منطقة الصدر.

– لا يفضل أن يتم وضع الجهاز في منطقة ذات درجة حرارة منخفضة، أو في وجه تيار الهواء البارد مثل هواء التكييف أو المراوح لعدم إصابة الشخص بأي أمراض.