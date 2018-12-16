شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ضعف الدورة الدموية وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الدموية هى حركة الدم فى جميع اجزاء الجسم وفيها ينتقل الاكسجين والغذاء الى الخلايا وينتقل الدم المؤكسد من البطين الأيسر للقلب عبر الشرايين إلى الشعيرات الدموية في أنسجة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday ، فأن ضعف الدورة الدموية يسبب مشاكل صحية عديدة فى الجسم، وتظهر على المريض بعض العلامات التى تدل على ذلك ومنها.

أعراض ضعف الدورة الدموية



الدورة الدموية

1:تنميل شديد فى الجسم، قد يحدث ذلك لبضعة دقائق أو فترات طويلة ومزعجة.

2:برودة شديدة فى اليدين والقدمين.

3:تورم فى القدمين والكاحلين والساقين.

4:فقدان الذاكرة وصعوبة شديدة فى التركيز.

5:مشاكل فى الهضم واضطراب فى الجهاز الهضمى مثل سوء الهضم والإمساك الشديد.

6: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

7:تشنج العضلات.



ضعف

8:ضعف فى الأظافر، وذلك بسبب عدم وصول الدم اليها.

9:تساقط الشعر وضعف البصيلات، وذلك بسبب ضعف الدورة الدموية والجسم.

10:تغيير لون الاظافر إلى اللون الابيض او الازرق وهو دليل على الضعف العام وبرودة اليدين.

11:الشعور بالدوخة والتعرض للإغماء.

12: الصداع المستمر.

13:جفاف وحكة فى الجلد.

14: توسع فى الاوردة.

وهناك اسباب مختلفة للإصابة بضعف الدورة الدموية ومنها



ضعف الدورة الدموية

أسباب ضعف الدورة الدموية

1:تصلب الشرايين ، وذلك بسبب تراكم الترسبات فى الاوعية الدموية وخصوصا فى الشرايين.

2:الاصابة بمرض السكر، فمن الممكن أن تؤدى المستويات العالية من الجلكوز فى الدم لتلف الاوعية الدموية وتراكم الترسبات.

3:جلطات الدم، تؤدى لضعف الاوعية الدموية كما انها تسبب (نوبة قلبية، سكتة دماغية، انسداد فى الشريان الرئوى الذى يضر الرئة).

4:زيادة الوزن، تزيد من خطر الاصابة بضعف الدورة الدموية.

5: مرض رينود يسبب ضعف الدورة الدموية.

6:التدخين، يزيد من خطر الاصابة بضعف الدورة الدموية وذلك بسبب تراكم الترسبات فى الاوردة.

يكون العلاج حسب السبب الرئيسى لضعف الدورة الدموية سواء بضبط مستوى السكر فى الدم أو الاقلاع عن التدخين وعلاج جلطات الدم وتصلب الشرايين.