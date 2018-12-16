المقادير

- أرز بسمتي : كوب (مغسول)

- ماء بارد : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. انقعي الأرز بماء بارد لمدة 15 دقيقة. 2. صفي الأرز وضعيه في قدر غير لاصق مع الماء والملح واتركيه حتى يغلي. 3. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج وينشف ماؤه. 4. اتركي الأرز مغطى لمدة 10 دقائق ثم حركي بخفة بالشوكة وقدميه. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير ساندويش ستيك بالفطر والجبن طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم​

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير أرز مسلوق للرجيم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .