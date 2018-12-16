شكرا لقرائتكم خبر عن لتنظيم الكوليسترول فى الدم.. خليك فى السمك والشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم من الأمراض التى يصاب بها الكثيرون، وفى حال عدم التعايش مع هذا المرض من الناحية العلاج والأطعمة التى ينصح بها والتى يجب الابتعاد عنها، نجد أن الكثيرين يتعرضون للعديد من الأضرار الصحية، ومنها الإصابة بالجلطات ومشاكل القلب.

وفى هذا التقرير المنشور على موقع "healthline"، ويوضح أن الاهتمام بنوعية الطعام الذى يتناوله مريض ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم من أفضل الحيل للحد من الإصابة بالمضاعفات، ومن تلك الأطعمة:

-الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات والفواكه "الخس والخيار والبرتقال"، فهى أطعمة مفيدة للصحة، خاصة لمرضى ارتفاع الكوليسترول فى الدم.

-الشوفان نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الذائبة، والتى تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

-الأسماك الغنية بالأوميجا3، من أفضل الأطعمة لمريض ارتفاع الكوليسترول فى الدم، لأنها تعمل على الحد من أضراره، كالتعرض للنوبات القلبية، وتجلط الدم.

-المكسرات، تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحد من الإصابة بأى مضاعفات ناتجة عن ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، لذا عليك تناول حفنة صغيرة منها يوميا.