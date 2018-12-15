فوائد الكاكاو في تقليل فرص الإصابة بالسرطان

أنواع عديدة من المشروبات التي يحرص الكثيرون على تناولها أثناء فصل الشتاء، لأنها تساعدهم في الحصول علي التدفئة التي يحتاجها الجسم، ومنها السحلب وحمص الشام وأيضا نجد أن البعض يميل لتناول مشروب الكاكاو المصنوع من الشوكولاتة، وله طعم مميز يعشقه الكثيرون، يسعون لتناوله باستمرار، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم الفوائد الصحية لهذا المشروب الرائع، وفقا لما نشره موقع " only my health ".

أوضح التقرير، إلي أن تناول كوبا من الكاكاو قبل النوم يحمي الجسم من الشعور بالتوتر والقلق، وأيضا يزيد من قدرته على أخذ القسط الكافي من النوم، دون الشعور بالتعب أو الإرهاق أو الإصابة بالأرق، وعند الاستيقاظ من النوم في الصباح يشعر الفرد وأنه نشيط وذو مزاج جيد، وهذا ما يجعل الكاكاو محارب قوي للمزاج السيء والقلق والتوتر.

وأكد التقرير علي أن الكاكاو يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل علي حماية الجسم من الكثير من الأمراض، السرطان، وذلك يرجع إلي أن مضادات الاكسدة تعمل علي تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وتقلل فرص الإصابة بهذا المرض الخبيث.

وأيضا نتيجة لوفرة مضادات الأكسدة في الكاكاو، فهذا يجعله المشروب الأمثل في حماية القلب من الأمراض، كانسداد الشرايين أو الجلطات، ولم تقف فوائد مشروب الكاكاو علي هذا الحد، بل أيضا يعمل علي تنشيط خلايا الجسم، ويحد من الإصابة بالتجاعيد التي تظهر علي البشرة عند التقدم في العمر، بل هو من المشروبات التي تعمل علي تقليل هذه العلامات والحفاظ علي بشرتك دون ظهور علامات تقدم العمر، هذا ما أشار اليه التقرير.

وأوضح التقرير، إلي أن تناول الكاكاو يعمل علي تنظيم ضغط الدم، لأنه يزيد من نسبة تدفق الدم بشكل كبير، وهذا هو السبب بتحسن قوة القلب، كما أنه من المشروبات التي تمنع الصفائح الدموية من الإصابة بالتجلط، وهذا يجعل هذا المشروب هام جدا للأشخاص المصابون بسرعة تجلط الدم.

كما أن الكاكاو من المشروبات التي تزيد من تدخل الأكسجين في المخ، وهذا يجعله من المشروبات الهامة في صحة المخ وتزيد من التركيز.

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