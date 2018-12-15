شكرا لقرائتكم خبر عن الضغط العصبى وبعض الأدوية من أسباب التبول اللاإرادى عند كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثيرون أن التبول اللاإرادى من المشاكل التى يعانى منها الأطفال، نظرا لعدم تحكمهم فى التبول وعدم القدرة على استخدام المرحاض، ولكنها تعتبر من المشاكل الصحية المزعجة التى قد يعانى منها كبار السن أيضا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic، فإن هناك عدة أسباب لتعرض الكبار للتبول اللاإرادى ومنها.



تبول اللاإرادى

1:بعض المشروبات والأطعمة تسبب التبول اللاإرادى، ومنها (المشروبات الكحولية، الكافيين، المشروبات الغازية والمياه، المحليات الصناعية، الشيكولاتة، الفلفل الحار، الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والحمضيات).

2: بعض أدوية القلب وضغط الدم ومرخيات العضلات تسبب التبول اللاإرادى.

3:الجرعات الكبيرة من تناول فيتامين ج.

4:الضغط النفسى والعصبى والاختلالات الهرمونية.

5:مرضى السكر، قد يسبب التبول اللاإرادى عند بعض الحالات.

6:العوامل الوراثية أيضا لها دور كبير فى ذلك.

7:تضخم البروستاتا.



شيخوخة

8:انقطاع الطمث عند السيدات ما يؤدى لتدهور الأنسجة وتسبب التبول اللاإرادى.

9: بعض أنواع الأمراض السرطانية ومنها(سرطان البروستاتا، المثانة، مشاكل الكلى).

10: استئصال الرحم عند النساء، وتدعم المثانة والرحم العديد من العضلات والأربطة وقد تسبب أى جراحة تتضمن الجهاز التناسلى للمرأة، بما فى ذلك استئصال الرحم، تلفا فى عضلات قاع الحوض الداعمة، ما يؤدى لسلس البول.

11:الاضطرابات العصبية، يمكن أن يتداخل كل من (تصلب الأنسجة المتعدد ، مرض باركنسون ، السكتة الدماغية، وجود ورم دماغي ، إصابة في العمود الفقري)، مع الإشارات العصبية المشاركة فى السيطرة على المثانة، ما يسبب سلس البول.

12: التغييرات فى العمر، يمكن أن تؤدى الشيخوخة فى عضلة المثانة إلى انخفاض سعة المثانة فى تخزين البول، وتصبح تقلصات المثانة اللاإرادية أكثر كلما تقدمت فى السن.