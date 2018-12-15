افضل وصفات انقاص الوزن

تعتبر من أهم وصفات نقص الوزن وحرق الدهون ، وفيها يتم اللجوء للخل والعسل الأبيض ، وتكون طريقتها بخلط ملعقة صغيرة من العسل الأبيض مع خل لتفاح وتضيفي إليهم كوب من الماء الفاتر ، وقومي بشرب هذه الوصفة قبل كل وجبة . سوف تساعدك كثيرا على تخسيس وزن و أيضا يمكنك إضافة هذه الوصفة الى رجيم نقص البطن بسرعة

:وصفة النعناع والخيار

يتم عمل هذه الوصفة باستخدام الخلاط ، حيث يتم خلط حبة خيار وست ورقات من النعناع الطازج مع عصير ليمونة كاملة وبإضافة نصف كوب من الماء ، وبعد الحصول على المزيج يتم شرب كوب من الوصفة صباحاً عند الاستيقاظ من النوم ، وبالانتظام على هذه الوصفة فإنها فعالة للتخلص من الوزن الزائد