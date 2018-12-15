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افضل وصفات انقاص الوزن
:وصفة الماء و الليمون
تعتبر وصفة الماء و الحامض من الوصفات السحرية حيت تعمل على حرق الدهون و حيت تحضر ب
كأس ماء الليمون-كأسا ماء
:طريقة التحضير
نخلط بين المقادير تم نشرب الخليط مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم حيث يكون اول شيء بمعدتنا و يقوم بحق الدهون وينقص كثيرا شهيتنا للاكل
:وصفة الخل والعسل لنقصالوزن بسرعة
:وصفة النعناع والخيار
يتم عمل هذه الوصفة باستخدام الخلاط ، حيث يتم خلط حبة خيار وست ورقات من النعناع الطازج مع عصير ليمونة كاملة وبإضافة نصف كوب من الماء ، وبعد الحصول على المزيج يتم شرب كوب من الوصفة صباحاً عند الاستيقاظ من النوم ، وبالانتظام على هذه الوصفة فإنها فعالة للتخلص من الوزن الزائد
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