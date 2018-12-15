شكرا لقرائتكم خبر عن لو جعان اشحن طاقتك بـ 7 وجبات سناكس لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الوجبات الخفيفة طريقة فعالة لإدارة شهيتك ومنع الإفراط فى تناول الطعام كما تساعدك فى الحفاظ على وزن صحى أثناء اتباع نظام "دايت" أو ريجيم، بحسب موقع "Net doctor".

إذا كنت تشعر بالجوع أو الكسل أو عدم القدرة على التفكير فلا تتجاهل هذه الإشارات التى يرسلها جسمك حتى تتناول الطعام، ولكن يجب أن تختار أطعمة صحية وخفيفة لتساعدك على إنقاص الوزن بسهولة.



الفول النابت

الفول النابت

مصدر جيد للبروتينات المشبعة، ووجبة خفيفة ورائعة لسد الفجوة بين الغداء والعشاء.



الشوربة

الشوربة

شوربة الخضروات توفر لك التغذية والشبع والامتلاء فى نفس الوقت.



الحمص

الحمص الغنى بالتوابل

تحضير بعض الحمص الغنى بالتوابل لتناوله كوجبة خفيفة تساعدك على الشبع، والحمص غنى بالألياف وهو أمر مهم لفقدان الوزن، حيث يتم هضمه ببطء من قبل الجسم ما يساعد على الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول.



التفاح

شرائح التفاح

قطّع تفاحة إلى شرائح وأفرد بعض زبدة البندق أو الفول السودانى أو اللوز الغنية بالبروتين على الوجه العلوى.



البيض

البيض المسلوق

البيض من أفضل الوجبات الخفيفة التى تشعرك بالشبع والامتلاء، فهى مصدر رائع للبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن.



العصائر

العصير الفريش

تقدم العصائر خيارًا رائعًا عندما تكون جائعًا، لأنه يملأ المعدة ويعطيك الشعور بالامتلاء، ويمكن إضافة مكوّن بروتيني مثل زبادي بذور الكتان أو الزبادي السادة يشعرك بالشبع حتى الوجبة التالية.



المكسرات

حفنة من المكسرات الخام

المكسرات غنية بالبروتين والألياف والدهون، التى توفر الطاقة للجسم وتشعرك بالشبع.