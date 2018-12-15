شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» ينشر صورة العشاء الصحي لأهل الاستراحات والمخيمات.. مفاجأة عن مكوناته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الدكتور خالد النمر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي صورة لعشاء صحي نصح به أهل الاستراحات والمخيمات. وأوضحت الصورة أن العشاء تضمن بعض الفاكهة كالموز والتفاح والبرتقال. يشار إلى أن النمر يحذر من الأكلات الدسمة دومًا؛ نظراً لأنها ترفع نسبة الكولسترول في الدم ، كما أنها تسبب السمنة التي تزيد من مرض السكري، وحصى المرارة، وارتفاع الضغط، وأمراض شرايين القلب ” .

شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» ينشر صورة العشاء الصحي لأهل الاستراحات والمخيمات.. مفاجأة عن مكوناته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .