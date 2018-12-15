شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. خدودك من جوة عبارة عن إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فكرت يوما مما تكون خدودك؟ فهذه الخدود التى تميز وجهك ليست مجرد إضافة لشكلك ولكن يكون لها بنية مشابهة للشفتين، وتوجد طبقة دهنية مميزة فى النسيج تحت الجلد للخد، والتى عادة ما تكون كبيرة بشكل خاص عند الرضع، وهو ما يجعلنا نعشق خدود الأطفال الصغار ونحب مسكها من وقت لآخر، وهنا نقدم لك تفاصيل كثيرة عن الخدود فى حلقة جديدة من حلقات سلسلة "اعرف جسمك".

ووفقا لما ذكره موقع "Britannica" فإنه على السطح الداخلى لكل خد أمام الأسنان العلوية، يوجد ارتفاع طفيف يشير إلى فتحة القناة النكفية، مما يؤدى إلى الغدة اللعابية النكفية، التى تقع أمام الأذن، ويوجد خلف هذه الغدة ما بين أربع وخمس غدد إفرازات مخاطية.

وكما ذكر موقع "imedicine" فإن الخد داخليا مبطن من الغشاء المخاطي، وتنفتح القناة النكفية في الدهليز المقابل للسن المولى العلوى الثانى للإنسان، ويقدم الغشاء المخاطى نوعين من الغدد هى الغدد الدهنية والغدد المخاطية.

وتكون الغدد الدهنية قليلة العدد ومتغيرة نسبياً، فهى موجودة فى حوالى 30٪ من البالغين، وهى متشابهة فى بنية تلك الموجودة فى الجلد، وعندما تكون مرئية، تحدث بشكل رئيسى بالقرب من الهوامش الحرة للشفتين وعلى طول الخد المقابل للأسنان، ويقال إن الغدد الدهنية فى الغشاء المخاطى لا تظهر حتى حوالى سن البلوغ.

أما الغدد المخاطية فهى أكثر عددا ومتواجدة باستمرار، وهى صغيرة الحجم، ومعبأة بشكل وثيق فى الطبقة تحت المخاطية من الشفتين، حيث يمكن الشعور بها بسهولة، ويتميز الغشاء المخاطي للشفتين والخدين بلون أصفر مائل إلى الحمرة، وذلك بسبب الأوعية الدموية العديدة.