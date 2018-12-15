شكرا لقرائتكم خبر عن شفط الدهون.. تعرف على تفاصيل العملية وأسعارها فى مصر من الدكتور محمد عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوصول إلى جسم مثالى ومتناسق حلم يسعى للحصول عليها الجميع، سواء كان رجلا أو امرأة، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن تفاصيل عمليات تفتيت وشفط الدهون للحصول على قوام مثالى ومظهر لائق، خاصة أن تراكم الدهون بالجسم يتسبب فى الحرج لأصحابها ويمثل مصدر إعاقة أمام ارتداء الملابس الأنيقة والشبابية.

وفى هذا الإطار، كان لـ"الخليج 365"، لقاء مع الدكتور محمد عماد الدين، استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام ومدير مركز "change me clinic "، للتعرف على التفاصيل والمعلومات الكاملة عن عملية شفط الدهون وآخر ما توصل إليه العلم فى هذا المجال.

ما هى أحدث تقنية طبية تستحدم لعمليات شفط الدهون؟

يقول الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام ومدير مركز "change me clinic "، إنه يجب التنويه إلى أن عملية شفط الدهون فى مصر شهدت رواجًا كبيرًا ونجاحًا أكبر فى الفترة الماضية، خاصة مع التطور الطبى الذى شهده مجال شفط الدهون واستحداث تكنولوجيا جديدة تتمثل فى استخدام الفيزر معتمدة من أكبر منظمات الصحة العالمية إذ أن تلك التقنية تمثل الحل السحرى الذى طالما حلم الملايين بوجوده، ألا وهو الحصول على جسد رياضى ممشوق بارز العضلات.

هل عملية شفط الدهون باستخدام جهاز الفيزر آمنة طبيًا؟

ويؤكد مدير مركز "change me clinic "، أنه على الرغم من حداثة استخدام جهاز الفيزر فى العمليات المتعلقة بشفط الدهون وتنسيق القوام إلا أن تلك العملية أصبحت من العلميات الرائجة داخل مصر، ويعود ذلك إلى ما حققته هذه التقنية من فعالية فى تحسين مظهر الجسم وعلاج مشاكل السمنة الموضعية المزعجة، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من نسب نجاح مرتفعة كون العملية أمنة طبيا تماما.



إنفوجراف دكتور محمد عماد يقدم معلومة عن عملية شفط الدهون بالفيزر

ما هى خطوات عملية شفط الدهون باستخدام جهاز الفيزر؟

وكشف الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل، عن أن عملية شفط الدهون باستخدام جهاز الفيرز تتم من خلال خطوات بسيطة وسهلة حيث تجرى عملية إذابة الدهون بالفيزر بصورة مبسطة وسهلة من خلال الخطوات التالية:

1 - تخدير المقبل على عملية شفط الدهون موضعيًا أو تخدير نصفيًا حسبما يرى الطبيب المشرف على العملية.

2 – تتم عملية شفط الدهون باستحدام الفيزر من خلال عمل فتحات دقيقة لا تتعدى 2 مليمتر حول المنطقة المفترض شفط الدهون منها.

3- حقن المنطقة الخاضعة للعلاج بمحلول ملحى يعمل على زيادة معدل سمك الطبقة الدهنية المراد التخلص منها.

4 – يقوم الجهاز بتحويل الدهون من الحالة الصلبة إلى السائلة لسهولة تفتيها واستخراجها خارج الجسم.

5 - يستخدم أنبوب دقيق متصل بجهاز شفط الدهون فى سحب الدهون التى تم تفتيتها إلى خارج الجسم.



إنفوجراف دكتور محمد عماد يوضح خطوات عملية شفط الدهون بالفيزر

ما هى الآثار الجانبية المصاحبة لعملية شفط الدهون باستخدام الفيزر؟

يقول الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحة التجميل ومدير مركز "change me clinic "، إنه مع التطور الذى شهده مجال الطب العالمى، أصبحت عملية شفط الدهون من العمليات الآمنة طبيا ولكن شأنها شأن أى عملية جراحية فهناك بعض الآثار الجانبية البسيطة والتى يمكن السيطرة عليها بطريقة سهلة من خلال تناول بعض أدوية المسكنات، ومنها حدوث ألم محتمل وهو أمر طبيعى يتم معالجته بالمسكنات، بالإضافة إلى ظهور تورم بسيط فى موقع العملية وبعض الكدمات.

هل هناك مضاعفات للجسم بعد عملية شفط الدهون؟

من الطبيعى والسائد عدم ظهور مضاعفات للجسم عند الخضوع لعملية شفط الدهون ولكن أجمع الأطباء على مستوى العالم احتمالية حدوث بعض المضاعفات البسيطة للجسم عقب عملية شفط الدهون وتتمثل فى حدوث تجمعات دموية وحدوث عدوى، وثقوب فى البطن، ومن هنا كان لابد من مناقشة الجراح قبل عملية شفط الدهون للوقوف على الحالة الصحية العامة لجسم المقبل على إجراء عملية شفط الدهون لتجنب الدخول فى أى من المضاعفات.

ما هى مرتبة مصر بين صفوف الدول فى عمليات شفط الدهون؟

يقول الدكتور محمد عماد، إن مصر أصبحت من المرتبة الأولى بين الدول التى يتزايد فيها معدلات السمنة، ومع ارتفاع تلك النسبة أصبح لدينا عدد من المستشفيات المتخصصة فى عملية شفط الدهون، حتى أصبحت تحتل المرتبة رقم 6 بين دول العالم وفقًا للتقارير الصادرة عن بعض المنظمات الصحية العالمية نظرا لما تمتلكه من وجود عدد كبير من الأطباء المتخصصين والمراكز الطبية الشاملة فى مجال جراحات التجميل وخاصة عملية شفط الدهون.

أسعار عمليات شفط الدهون فى مصر

الجدير بالذكر أن مصر أصحبت من الدول التى شهدت إقبالاً كبيرًا على إجراء عملية شفط الدهون سواء فيما يتعلق بالمصريين أنفسهم أو الأجانب والعرب خاصة لما تمتلكه الدولة من أطباء ذو خبرة وكفاءة عالية فى هذا المجال، فضلا عن أن مستوى أسعار العملية فى مصر منخفض نسبيا مقارنة بالعديد من دول العالم حيث تتراوح عملية شفط الدهون فى مصر من 2000 دولار إلى 5000 دولار، تختلف بحسب المناطق المراد شفط الدهون منها وعلى حسب الحالة والتقنية المستخدمة فى عملية شفط الدهون، بعكس دول أخرى تبدأ فيها عملية شفط الدهون من 6 آلاف دولار وقد تصل إلى 10 آلاف دولار فى بعض الأحيان.

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