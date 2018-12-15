انت الان تتابع موضوع متى يستخدم الكلوميد لتنشيط المبايض والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تبدأ رحلة العلاج بكلوميد (كلوميفين). بالنسبة للعديد من الأزواج الذين يعانون من العقم ، تساعد حبوب الإخصاب هذه على تحفيز الإباضة ، وعندما تستخدم بشكل صحيح ، فهي آمنة وفعالة كخطوة أولى لعلاج العديد من الأزواج.

أحد الأجزاء الأكثر إحباطًا من تناول دواء كلوميد هو اضطرار إلى الانتظار لفترة الحيض لبدء العلاج. يبدأ العلاج بكلوميد عادة في اليوم الثالث أو الخامس من الدورة الشهرية ، وليس من غير المألوف أن يحظر الأطباء استخدام دواء شبيه لهرمون البروجيسترون لجلب الدورة الشهرية قبل البدء في عقاقير الخصوبة ، إذا كنت ترين طبيبا مقيما لعلاج الخصوبة ، ودوراتك غير منتظمة فمن المحتمل أن يحدث هذا .

اتضح أنه لم يعد من الضروري أن يكون هناك دورة شهرية من أجل بدء عقاقير الخصوبة.

بروتوكول خطوة الدرج

تبنى أخصائيو الخصوبة هذه الطريقة الجديدة في التفكير بعد أن ظهر مقال منذ بضع سنوات ، مما يشير إلى أن وجود دورة شهرية ليس ضروريا حتى تنجح حبوب الخصوبة. ليس هذا فقط ، ولكن فرص النجاح قد تكون أقل إذا تم استخدام الأدوية لجلب هذه الدورة. ويشار إلى ذلك باسم “بروتوكول خطوة الدرج”. فماذا يعني هذا؟

يعني بروتوكول الدرج خطوة أقل من الوقت لحدوث الإباضة ووقت أقصر للحمل.

لذا ، لماذا لا يستخدم طبيبي عقار كلوميفين بهذه الطريقة ؟

لقد تم تدريب معظم الأطباء على استخدام الطريقة التقليدية لدواء كلوميد ، لكن يميل اختصاصيو الخصوبة إلى أن يكونوا أكثر حداثة على أحدث العلاجات وأكثر احتمالا لتقديم خطوة الدرج.

هل يمكن استخدام خطوة الدرج مع أدوية الخصوبة الأخرى ؟

في ممارستنا ، ونحن نستخدم بشكل روتيني ( فيمارا ) بدلا من عقار كلوميفين مع خطوة الدرج وأنها تعمل على ما يرام. يمكن أيضا بدء تشغيل أدوية الخصوبة القابلة للحقن دون دورة شهرية ، ولكن دورات العلاج هذه مختلفة.

هل هذا يعني أننا يمكن أن نبدأ كلوميفين في أي وقت ؟

لا ، سيحتاج طبيبك إلى تحديد أنك لست حاملاً ولم يكن لديك إباضة قبل البدء في تناول أدوية الخصوبة. يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأدوية كوقت خاطئ في الدورة إلى ضرر أكثر من النفع.

كيفية ووقت استخدام كلوميد

– استخدمي كلوميد تمامًا وفقًا لإرشادات الطبيب. اتبع جميع التوجيهات على تسمية وصفتك الطبية. قد يقوم طبيبك أحيانًا بتغيير الجرعة للتأكد من حصولك على أفضل النتائج. لا تأخذي هذا الدواء بكميات أكبر أو أصغر أو لفترة أطول من الموصى بها.

– سيقوم طبيبك بإجراء فحوصات طبية للتأكد من عدم وجود شروط تمنعك من استخدام كلوميد بشكل آمن.

– عادة ما يؤخذ كلوميد لمدة 5 أيام ، بدءا من اليوم الخامس من الدورة الشهرية. اتبعي تعليمات طبيبك.

– سوف تحتاجين إلى فحص الحوض قبل كل دورة علاج. يجب عليك البقاء تحت رعاية طبيب أثناء استخدام كلوميد.

– على الأرجح ستتم الإباضة خلال 5 إلى 10 أيام بعد تناول كلوميد . لتحسين فرصتك في الحمل ، يجب أن يكون لديك علاقة جنسية أثناء الإباضة.

– قد يأخذ الطبيب درجة حرارتك كل صباح ويسجل قراءاتك اليومية على الرسم البياني. سيساعدك ذلك في تحديد متى يمكن توقع حدوث الإباضة.

– في معظم الحالات ، لا ينبغي أن تستخدمي كلوميد لأكثر من 3 دورات العلاج.

– في حالة حدوث الإباضة ولكنك لا تحملين بعد 3 دورات علاجية ، قد يتوقف الطبيب عن العلاج ويقيم عقمك أكثر.