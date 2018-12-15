دراسة حديثة تكشف عن علاقة "السُكري" بتلف الدماغ

أشارت دراسة علمية حديثة إلى أنَّ مرض السُكري يبدأ في تقليص حجم المخ عند الإصابة به في منتصف العمر، ويتسبب في تسريع تدهور القدرة العقلية لدى المُسنين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنَّ العلماء وجدوا أنَّ المُسنين المُصابين بالنوع الثاني من مرض السكري تعرضوا لانخفاض ملحوظ في الذاكرة، والطلاقة اللفظية "الكلامية" على مدى خمس سنوات.

ومن المثير للقلق أنهم وجدوا في بداية الدراسة أنَّ المشاركين، الذين كانوا في عمر الـ68 في المتوسط، ظهرت عليهم بالفعل علامات تلف الدماغ، ويعتقد العلماء أنَّ التلف بدأ منذ سنوات ، ولدى النتائح آثار كبيرة على 3.7 مليون شخص في بريطانيا يعانون من الإصابة بمرض السكري.

ويعد مرض السكري من أسرع المشكلات الصحية نموًا في البلاد، إذ تضاعف عدد المصابين به في 20 عام فقط.

ويعود السبب الرئيسي لهذا المرض إلى السمنة، حيث يعاني حوالي 90% من المصابين بالنوع الثاني من السكري من السمنة، وبالتالي يرتبط ذلك بأسلوب الحياة والنظام الغذائي.

ويعد مرض السكري في حد ذاته مُشكلة صحية كبيرة؛ مما يعرض الكلى، والقلب والعينين، والأعصاب للخطر.

وأشارت الدراسة التي نُشرت بالتفصيل في مجلة "Diabetologia" الطبية، والتي قادتها جامعة تسمانيا، إلى أنَّ هذا المرض له تأثير كبير على الدماغ، ويمكن أن يقود إلى الإصابة بمرض الخرف.

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