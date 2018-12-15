فوائد حمص الشام لمريض السكر والقلب

حمص الشام من أنواع البقوليات الغنية بالألياف والبروتين ، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الرئيسية، ارتبط الحمص بعدد من الفوائد الصحية المحتملة للجسم كما أنه قد يستخدم لعلاج حالات مثل مرض السكر، ووفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" نعرض أهم فوائد حمص الشام .

1) فوائد حمص الشام لمريض السكر



يحتوى الحمص على جرعات كبيرة من الألياف بشكل خاص ، و أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الأول عند تناولهم أطعمة مرتفعة بالألياف لديهم مستويات أقل من الجلوكوز في الدم.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النوع 2 ، قد يؤدي تناول كمية أكبر من الألياف إلى تحسين نسبة السكر في الدم والدهون ومستويات الأنسولين.

فوائد حمص الشام لمريض السكر فوائد حمص الشام لمريض السكر

2) فوائد حمص الشام لصحة العظام



يحتوى حمص الشام على جرعات من الحديد والفوسفات والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك وفيتامين K التى تساعد فى بناء بنية العظام وقوتها والحفاظ عليهما، على الرغم من أن الفوسفات والكالسيوم مهمان في بنية العظام ، إلا أن التوازن الدقيق لهذين المعدنين ضروري للبناء السليم للعظام .

يعتبر استهلاك كاف فيتامين K مهمًا لصحة العظام الجيدة لأنه يحسن امتصاص الكالسيوم وقد يقلل من إفراز الكالسيوم في البول ، حيث يرتبط انخفاض تناول فيتامين K بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

3) فوائد حمص الشام وصحة القلب



المحتوى العالي للحمص من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 يدعم صحة القلب ، يحتوى الحمص على كميات كبيرة من الألياف ، مما يساعد على خفض الكمية الكلية من الكولسترول في الدم ، وبالتالى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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