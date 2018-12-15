ميشيل أوباما تُغطيّ على الظهور العلني لـ"ميلانيا" في احتفالات الميلاد

نشرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأميركية، ميشيل أوباما، البهجة في مشفى للأطفال في كولارادو الأميركية، عندما انضمت إلى سانتا كلوز، وقرأت للأطفال قصة من وحي الأعياد.

شهدت زيارة ميشيل إلى المشفى موقفا طريفا عندما سألتها إحدى الطفلات عن الرقصة المفضّلة لديها، واعترفت بأنها تجهل تأدية رقصة "the floss"، لتقف الفتاة صاحبة الـ14 عاما، على قدميها وتؤدي الرقصة، الأمر الذي دفع ميشيل لتقف وترقص رقصة الجاز، في جو من البهجة والتصفيق الحار.

وصف الكثيرون بأن ميشيل فازت بمحبة الجمهور، وغطّت على الظهور العلني للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في وقت سابق من ذلك اليوم، قرأت فيه للأطفال في مشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة.

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