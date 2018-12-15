شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ما تاخد بالك.. 6 حاجات هتنقلك الجراثيم والعدوى خلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الجراثيم والبكتيريا هى العدو الذى نحاربه طوال حياتنا، قد نكتشف سبب وجودها فى بعض الأحيان والبعض الآخر تنتقل العدوى بشكل غير ملحوظ ولا نعلم أسبابها، فهناك العديد من التصرفات الخاطئة التى تحيط بنا وتسبب انتقال الجراثيم، فى التقرير التالى نرصد أبرز تلك الأشياء، وفقا لموقع Conehealthmedicalgroup.

1:سطح المكتب، أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن أسطح المكاتب تحتوى على نسبة كبيرة من الجراثيم والبكتيريا التى تنتقل من شخص إلى آخر، خصوصا بين الموظفين فى أماكن العمل.



مناديل

2:المناديل الورقية تنقل الجراثيم بشكل كبير، بنقلها من شخص لآخر أو استخدامها ووضعها فى الحقيبة ثم استخدامها مرة أخرى، وتتعرض للبكتيريا والجراثيم.



كيبورد

3:لوحة المفاتيح "الكيبورد"، وتنتشر الجراثيم والبكتيريا وتنتقل من شخص لآخر.



اكرة باب

4: أكرة الباب، وحسب ما ذكره موقع citylab ، فإنها مليئة بالبكتيريا والجراثيم التى تنتقل من شخص لآخر وتسبب الأمراض والعدوى.



موبايل

5:الموبايل يهدد حياتك بالخطر، وذكر موقع dailypost أن الهواتف المحمولة تنقل العدوى والجراثيم بين الأشخاص وذلك عن طريق نقله من شخص لآخر، أو وضعه فى أماكن ملوثة.



سماعات أذن

6:تبادل سماعات الأذن من أخطر الأشياء التى تنقل الجراثيم والبكتيريا من شخص لآخر، وفقا لما ذكره موقع marieclaire، حيث يحتوى شمع الأذن على كميات كبيرة من الشوائب المحملة بالبكتيريا التى تنقل الجراثيم.