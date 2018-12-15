شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يُحذر: «خلطة متداولة» تهدد صحة مرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

حذَّر أستاذ واستشاري غدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من أوهام مقطع فيديو متداول عبر تطبيق “واتسآب” دعا فيه صاحبه إلى خلط مكونات الشعير الهندي واللوز الحلو والحمص الأبيض والحبة السوداء للتخلص من داء السكري.

وزعم صاحب المقطع أن والدته التي كانت تعاني من المرض تعافت تماماً بعد تعاطي الخلطة.

وأوضح “الأغا” أن كل ما جاء في المقطع المتداول غير صحيح علمياً وطبياً، وفيه تضليل لأفراد المجتمع، ويترتب على ذلك تدهور صحة الأشخاص الذين يعانون من داء السكري، بحسب “عكاظ”.

وأكد أن علاج السكري قائم على الأنسولين والأدوية والحمية وأي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب من خلال استخدام وصفات التجارب والأعشاب يؤدي إلى تدهور صحة المريض حتى لو شعر الفرد بانخفاض نسبة السكر في الدم، وهو شعور مؤقت ولا يمثل أي علاج للمريض.

ونصح الأغا الجميع بعدم الاعتماد على المعلومات المكتوبة أو المسموعة التي يتم تداولها خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن الكثير منها لا يستند على الطب المبني على البراهين والمرجع العلمي، وتعتمد على معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة.