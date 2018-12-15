شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اضطراب النوم عند الأطفال وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النوم من العادات الصحية التى تساعد على نمو الأطفال، لكن توجد أسباب صحية ونفسية وبيئية أيضاً تسبب الأرق عند الأطفال، وهذا ما أشارت إليه إحدى الدراسات إلى أن ما يقرب من 27% من الأطفال ينامون لساعات أقل من الموصى به، ولهذا نتعرف فى السطور التالية على أهم المعلومات عن أسباب وعلاج اضطرابات النوم عند الأطفال، وفقاً لما ذكره موقع "alaskasleep".

ما اضطراب النوم عند الأطفال؟

اضطراب النوم هى التغيرات الطارئة التى تحدث لعادات النوم، وتنتشر بين الأطفال بنسبة تصل إلى 25%، وأغلب أسبابها نفسية، وينتج عنها عدم حصول الطفل على ساعات كافية من النوم.



علاج الأرق

ما أنواع اضطراب النوم عند الأطفال؟

أنواع اضطرابات النوم هى:

- النوم الانتيابى: وهو اضطراب ينتج عنه الشعور بالنعاس خلال النهار لعدم كفاية النوم أثناء الليل، ويُعتقد أن سببه تأهُّب جينى، الأمر الذى يتطلب العلاج.

وأشارت إحدى الإحصاءات إلى أن من 7 : 15% من الأطفال يعانون من رؤية الكوابيس، التى تتسبب فى إيقاظ الطفل لفترة قصيرة من الليل.

- نوبة الذعر الليلى: تظهر حالات الذعر الليلى عند الأطفال قبل مرحلة المدرسة، وتتسبب فى يقظة الطفل أثناء النوم مع ظهور أعراض مثل تنفُّس مجهد واتساع حدقات العين، تعرق، سرعة ضربات القلب، عدم تركيز، الشعور بالخوف، وعادة ما ينسى الطفل الحلم الذى سبب له الفزع.

- الكوابيس: تتميز عن نوبات الذعر الليلى بأن الطفل يرى حلما مزعجا أثناء النوم، ثم يستيقظ وهو متذكر الحلم، وتنتهى حالات الكوابيس الليلية مع تقدم عمر الطفل.

- المشى أثناء النوم: يحدث عند الأطفال بسن المدرسة وتختفى مع بدء المراهقة، وقد يرافقها تبول لاإرادى.



الارق

ما أسباب الأرق عند الأطفال؟

- تلعب العوامل البيئية دورا فى الأرق عند الأطفال الرضع، مثل إضاءة غرفة النوم، ودرجة الحرارة والضوضاء.

- وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن تسبب بعض الأجهزة المتواجدة فى الغرفة للإصابة بالأرق، مثل استعمال هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحى، التى تجذب الطفل وتجعله يسهر لساعات طويلة.

- رفض الأطفال الذهاب للنوم، فى تحدٍ لرغبة الوالدين، أو تأخر الأم عن تقديم طلبات الطفل، مثل طلب شرب الماء، أو الذهاب إلى الحمام، أو قراءة "قصة أخرى".

- عدم وجود ساعات محددة للنوم عند الأطفال، يسبب تعطيل الساعة البيولوجية للطفل، ما يسبب الأرق.

- عدم الشعور بالأمان خاصة عند غياب أحد الوالدين أو لوجود مشاكل عائلية.

- وجود مشاكل صحية مثل التبول اللاإرادى.



الأرق

ما طرق علاج الأرق عند الأطفال؟

- علاج المشاكل الصحية المسببة للأرق عند الأطفال.

- حصول الطفل على حمام دافئ للاسترخاء مع تنظيف الأسنان قبل النوم.

- تهيئة بيئة ملائمة للنوم تتسم بالبرودة والظلام والهدوء وخالية من التشويش والإلهاء.

- إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

- تجنب نوم الطفل أثناء النهار.

- تجنب الوجبات والكافيين قبل النوم.

- الحفاظ على جدول النوم نفسه كل يوم حتى يوم العطلة.