النساء يحتضن لون الشعر الأبيض ويُغيِّرن ملامح النقاش بشأنه

تتجه النساء إلى إخفاء شعرهن الأبيض، حتى يتقدمن في العمر، حينها يُشعرن أنه من الممكن الكشف عن جذور شعرهن الأبيض، وهو الأمر الذي عرَّض دوقة كامبردج كيت ميدلتون في عام 2013، إلى الانتقاد حين أظهرت الجذور البيضاء لشعرها؛ ولكن الآن تغيرت الإتجاهات حيث تتجه عارضات الأزياء الكبيرات والصغيرات إلى دمج ألوان الشعر في الأسلوب الحديث.

وكشف موقع التواصل الاجتماعي "بينترست" المخصص للصور، أن عمليات البحث عن الشعر الأبيض زادت بنسبة أكثر من 879%، وتبين أن مستخدمي الموقع في عام 2019، سيتوقفوا عن محاربة علامات الشيخوخة الطبيعية، لصالح إبقاء الشعر الأبيض.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن الدكتورة كارولين ماير المتخصصة في علم نفس الأزياء قولها "هذا الاحتضان الجديد للشعر الأبيض، هو امتداد للحركة المناهضة لمكافحة الشيخوخة"، وقد لاحظت أن هذا الأمر له علاقة بقبول الذات كما هي عليه، وكذلك الثقة بالنفس، وكلاهما يحضران إحساس التمكين والأصالة، موضحة "هذا هو أنا .. أعرف من أنا وأحبها كما هي عليه".

وتُعد الإيجابية بشأن هذا الاتجاه تناقضا صارخا مع الطريقة التي تم بها تصوير الشعر الأبيض في الماضي، إذ توضح ماير"تاريخيًا، تعرضت النساء إلى موجة مزدوجة من التمييز على أساس الجنس، وكذلك السن بمجرد ظهور أي علامات جسدية للشيخوخة"، مضيفة "يعتبر الرجل صاحب الشعر الأبيض جذابا، وهذا لا ينطبق على النساء المسنات، فلا يحصلن على كلمات إيجابية بسبب شعرهن الأبيض".

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وتصدَّر الشعر الأبيض لدوقة كامبردج كيت ميدلتون، في عام 2013، عناوين الأخبار، حين خرجت إلى العلن، كاشفة عن الجذور البيضاء لشعرها، ووصف مصفف شعر المشاهير نيكي كلارك، ما حدث بالكارثة، حيث قال إلى صحيفة "ديلي ميل"، "يمكن أن يبيض شعر الرجال في منتصف عمر الخمسينات، ويمكن اعتبارهم جذابين، ولكن الأمر ليس نفسه بالنسبة للنساء".

وتعد سارة هاريس نائبة رئيس تحرير مجلة فوغ بريطانيا، واحدة من أشهر المدافعات عن الشعر الأبيض، حيث تقول، "لم أنتوي أن أصبح رائدة أو أن أقف لصالح شيء ما، ولكن حين كنت أصغر سنا، كنت أرى أمي تصبغ شعرها باللون البني الغامق في الصالون كل ستة أسابيع، حتى لا تسمح بظهور الجذور البيضاء، ولم أرد أبدا أن أفعل ذلك".

ولاحظت هاريس أن العديد من الأشخاص يتبعون فكرها في الآونة الأخيرة، حيث عارضات أزياء على منصات العرض، وهذا ما توضحه العديد من الصور على تطبيق أنستغرام، مشيرة إلى أن الكثيرات يشكرونها؛ لإلهامهن باحتضان شعرهن الأبيض.

ويوافق جوش وود ملون الشعر المسؤول عن العناية بشعر عارضة الأزياء، كرستين ماكمينامي، على أن المد قد تحول، قائلا "في المملكة المتحدة كان هناك وصمة عار تخص تحول الشعر إلى اللون الأبيض، كان جيل أمي حين يرى أحدا بشعر أبيض، أو جذور بيضاء، كان يفكر ويقول "ستضيعين نفسك"، ولكن الآن يمكن إدراج الشعر الأبيض بكل مهارة إلى الأسلوب العصري بشكل جميل".

وينصح وود بأن الخدعة في إدارة عملية الأنتقال تكمن في بدء التجربة على أنها ستساعدك على الشعور بأن كل ما يقع أمامك هي تلك العملية الرتبة لتلوين شعرك كل بضعة أسابيع.

وتوضح هاريس أن إتجاه الشعر الأبيض يؤكد أنك مختلفة عن من حولك، موضحة "إنه وقت جميل للاحتفال بالفردية والأختبارية".

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