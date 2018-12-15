شكرا لقرائتكم خبر عن مش معنى الشتاء أنك متشربش مايه.. اعرف مقدار المياه فى البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون الجسم من أكثر من 70% من المياه لذلك يتطلب حصول الجسم على الترطيب المستمر طوال الوقت، سواء فى فصل الصيف الذى يزيد احتياج الجسم قليلا، لكن فصل الشتاء أيضا يحتاج الجسم أيضا إلى المياه.

يحتاج جسم الإنسان الماء وفقا لموقع "healthcare" ليساعد جميع الخلايا والأعضاء والأنسجة من أجل تنظيم جميع وظائف الجسم والحفاظ عليها، ولأن الجسم يفقد الكثير من الماء من خلال العرق والهضم والتبول، فمن الضرورى الحفاظ على رطوبته طوال الوقت.

وخلال فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، يميل الهواء المحيط بنا إلى أن يصبح أكثر جفافًا، وتحصل أجسامنا بالمقابل على رطوبة أقل مقارنة بفضل الصيف، الذى يسهل شرب ما يقرب من 10 أكواب من المياه بينما يصبح من الصعب شرب هذا المقدار فى الشتاء.

يزادا العطش مع ارتفاع درجات الحرارة وهو نادرًا ما يحدث فى الأشهر الباردة، ما يجعل الشخص بعيدًا عن شرب الماء معظم اليوم.



شرب الماء

العدد المثالى لأكواب المياه فى الشتاء

يوصى الأطباء بما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء كل يوم فى فصل الشتاء، لكن لا ينبغى بالضرورة شربها مرة واحدة، لكن يجب توزيعهم على مدار اليوم بالتأكيد، للبقاء رطب طوال اليوم.

البقاء رطبًا لا يتمثل فى شرب الماء فقط، لكن يمكنك شرب كوب من الحساء الساخن، لأنه أيضا يحتوى على الكثير من الماء، لذلك يمكن أن يساعدك على البقاء رطبا.

كما يجب أيضا أن يشمل نظامك الغذائى على الفواكه والخضروات التى تتكون من المياه، لأنها سوف تساعدك على الحفاظ على الرطوبة داخل الجسم.