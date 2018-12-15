انت الان تتابع موضوع ما هو علم الأمراض والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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علم الأمراض هو فرع من فروع العلوم الطبية يتضمن دراسة وتشخيص المرض، من خلال فحص الأعضاء التي تم استئصالها جراحيا ، والأنسجة (عينات الخزعة) ، والسوائل الجسدية ، وفي بعض الحالات الجسم كله (تشريح الجثة)، وتشمل جوانب العينة الجسدية التي يمكن النظر فيها تكوينها التشريحي الإجمالي ، ومظهر الخلايا باستخدام علامات مناعية والتوقيعات الكيميائية في الخلايا .

علم الأمراض ” الباثولوجيا “

يتضمن علم الأمراض الدراسة العلمية ذات الصلة بعمليات الأمراض، التي يتم من خلالها فحص أسباب المرض وآلياته ومداياه، وتشمل مجالات الدراسة التكيف الخلوي مع الإصابات والنخر (موت الخلايا الحية أو الأنسجة)، والالتهاب والتئام الجروح والأورام (نمو الخلايا غير الطبيعي)، والمتخصصون في علم الأمراض متخصصون في مجموعة واسعة من الأمراض بما في ذلك السرطان، والأغلبية العظمى من تشخيص السرطان يقوم بها علماء الأمراض، ويتم ملاحظة النمط الخلوي لعينات الأنسجة تحت المجهر، للمساعدة في تحديد ما إذا كانت العينة سرطانية أو غير سرطانية (حميدة)، كما يستخدم علماء الأمراض الدراسات الجينية وعلامات الجينات في تقييم الأمراض المختلفة .

علم الأمراض الجراحي

علم الأمراض الجراحي هو الفرع الأكثر أهمية من علم الأمراض، مع التركيز الأساسي على فحص الأنسجة بالعين المجردة أو تحت المجهر للتشخيص النهائي للمرض، ويتم الحصول على العينات التي تمت إزالتها جراحيا من مصادر مثل خزعات صغيرة من الجلد ، الخزعات الأساسية لتشخيص السرطان ، وغرفة العمليات حيث تتم إزالة الأورام، ويتضمن علم الأمراض الجراحي تحليل الأنسجة العيانية (الإجمالي) والمجهرية (النسيجية)، حيث يتم تقييم الخواص الجزيئية لعينات الأنسجة عن طريق الكيمياء المناعية أو اختبارات مخبرية أخرى .

تتم معالجة المقاطع النسيجية للأنسجة من أجل المشاهدة المجهرية باستخدام إما التثبيت الكيميائي أو القسم المجمد، وتتضمن معالجة القسم المجمد تجميد الأنسجة وتوليد شرائح مجمدة رقيقة من العينة التي يتم تثبيتها على شرائح زجاجية، قبل عرض الأنسجة تحت المجهر ، يتم إما لصق الشرائح التي تتم معالجتها عن طريق التثبيت الكيميائي أو القسم المجمد، مع المواد الكيميائية أو الأجسام المضادة للكشف عن المكونات الخلوية .

التشريح

هو إجراء جراحي عالي التخصص يقوم به أخصائي علم الأمراض، ويتكون من فحص شامل لجثة، لتحديد سبب وطريقة الوفاة، ولتقييم أي مرض أو إصابة قد تكون موجودة، الهدف الرئيسي من تشريح الجثة أو الفحص بعد الوفاة هو تحديد سبب الوفاة ، والحالة الصحية للشخص قبل وفاته .

الباثولوجيا الخلوية

علم الأمراض الخلوي هو فرع من علم الأمراض، يقوم بدراسة وتشخيص الأمراض على المستوى الخلوي، وعادة ما يستخدم للمساعدة في تشخيص السرطان ، ولكن أيضا يساعد في تشخيص بعض الأمراض المعدية ، وغيرها من الحالات الالتهابية، يستخدم علم الأمراض الخلوي عموما في عينات من الخلايا الحرة أو شظايا الأنسجة التي تقشر عفوية أو يتم إزالتها من الأنسجة عن طريق التآكل ، على النقيض من الأنسجة ، والتي تدرس الأنسجة بأكملها .

علم الأمراض الجزيئية

علم الأمراض الجزيئي هو نظام حديث نسبيا حقق تقدما ملحوظا خلال العقد الماضي، ويؤكد على دراسة وتشخيص المرض من خلال فحص الجزيئات داخل الأعضاء والأنسجة أو السوائل الجسدية، تحدث العديد من الأمراض مثل السرطان بسبب طفرات أو تغيرات في الشفرة الوراثية للشخص ، ويسمح تحديد الطفرات المميزة المحددة للأطباء، بتصنيف المرض واختيار العلاج المناسب، ونتيجة لذلك ، يقود التحليل الجزيئي الطريق نحو الطب الشخصي عن طريق السماح لنا بالتنبؤ باستجابة المريض لبعض العلاجات المضادة للسرطان، بناء على التركيب الجيني الخاص به .

ويتضمن علم الأمراض الجزيئي تطوير المناهج الجزيئية والجينية لتشخيص وتصنيف الأورام البشرية ، وكذلك لتصميم المؤشرات البيولوجية التنبؤية وتأكيدها من أجل تشخيص المرض ، وقابلية الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى الأفراد، وتسمح المستويات العالية للحساسية التي توفرها المقايسات الجزيئية، بالكشف عن الأورام الصغيرة جداً التي لا يمكن اكتشافها بأي طريقة أخرى بوسائل أخرى ، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تشخيص مبكر ، وتحسين رعاية المرضى ونتائج أفضل للبقاء على قيد الحياة .