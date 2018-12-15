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الصيام العكسي هو أحد أنواع الرجيم التي تستخدم للتخلص من الوزن الزائد، وهذا النظام لو اتباعه بشكل صحيح، فسوف يساهم بشكل كبير بالفعل على اكتساب صحة أفضل بالإضافة إلى التخلص من الوزن الزائد في الجسم، وسوف نستعرض معكم سبب تسمية الصيام العكسي بهذا الاسم.

تسمية رجيم الصيام العكسي

الصيام العكسي هو أحد أنظمة الرجيم المأخوذة من الصيام الأساسي الذي نقوم به نحن المسلمون.

الصيام الأساسي يكون الامتناع عن الأكل والشرب من آذان الفجر إلى آذان المغرب، أما الصيام العكسي فهو الامتناع عن الأكل من آذان المغرب إلى آذان الفجر.

المسموح بتناوله أثناء فترة الصيام العكسي هو المياه، والسوائل، والعصائر الطبيعية، والأعشاب الطبيعية فقط، ولكن مع مراعاة أن تكون أي مشروبات خالية تماما من السكر.

طريقة الرجيم العكسي

-هذا الرجيم يتم يسمح بتناول الطعام في أي وقت من الفجر إلى المغرب، ويستطيع الإنسان في هذا الوقت تناول ما شاء من الطعام.

– تناول قدر كافي من المشروبات والسوائل، وخاصة السوائل التي تزيد من معدل الحرق مثل؛ الشاي الأخضر، عصير الفواكه الطازجة، أو تناول الخيار، التفاح في الفترة من المغرب إلى الفجر.

– من الساعة السابعة أو الثامنة على الأكثر هي الوقت المثالي للتوقف عن تناول الطعام بشكل نهائي، والاكتفاء بالسوائل فقط لو أراد الشخص الحصول على الوزن المثالي.

– أما لو كان الغرض من الرجيم العكسي التخلص من الوزن الزائد، فيجب التوقف عن الأكل نهائي من الساعة الخامسة المغرب إلى وقت الفجر.

– أثناء اتباع هذا الرجيم يجب تقليل نسبة السكريات بقدر الإمكان، وخاصة في وقت الليل يمنع من تناول السكر.

– المحافظة على شرب كمية كافية من المياه بقدر الإمكان.

– المشي لمدة نصف ساعة كل يوم في أي وقت سواء كان في وقت الصيام أو في فترة الإفطار، كما يفضل الزيادة من ممارسة النشاط في فترة الإفطار للمساعدة على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

– يجب أن تكون وجبة الإفطار في هذا النظام بعد الاستيقاظ بحوالي ساعتين.

أهمية الرجيم العكسي

الرجيم العكسي أحد أنواع الرجيم التي أثبتت نجاح كبير وذلك بسبب الآتي:

– أن هذا النوع من الرجيم يساعد على التخلص من الوزن الزائد بمقدار 5 إلى 7 كيلو من الأسبوع.

– التخلص من السموم الزائدة في الجسم.

– التخلص من المشاكل الصحية المختلفة التي تصيب البشرة والشعر.

– الحفاظ على الوزن المثالي للجسم.

– الحصول على قدر كافي من النوم كل يوم، بسبب عدم هضم الطعام أثناء وقت النوم، الذي كان يؤدي إلى بعض المشاكل لدى الكثير من الفئات.

أضرار الرجيم العكسي

الرجيم العكسي هو أحد الأنظمة الصحية التي لا تؤدي إلى إصابة الجسم بأي أضرار، إلا لو تم اتباع الرجيم بشكل خاطئ.

من الأمور التي يجب الاهتمام بها أثناء اتباع هذا الرجيم هو الاهتمام بالحصول على العناصر الغذائية المتكاملة، وإذا لم يتم حصول الجسم على ما يحتاجه من عناصر غذائية سوف يؤدي ذلك إلى التسبب في ضرر للجسم مع اتباع الرجيم العكسي.

مميزات الرجيم العكسي

هذا النوع من الرجيم من الأنواع التي لها العديد من المميزات مثل:

– هذا الرجيم من الأنماط الغذائية التي تتناسب مع جميع الأعمار، وجميع الفئات، فهو يناسب الرجال، النساء، الأطفال.

– هذا النظام من الأنظمة الغذائية التي تتناسب على المرأة في فترة الرضاعة، لأنه لا يؤثر على كمية إنتاج الحليب في الجسم، ولكن يجب مراعاة تناول قدر كافي من السوائل.

– هذا النوع من الرجيم غير مرتبط بقيود على الإطلاق، لأنه لا يحتوي على قائمة أطعمة ممنوع تناولها، لأن في فترة النهار يمكنك تناول ما شئت من الطعام.