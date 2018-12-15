انت الان تتابع موضوع تعريف خلايا الدم الحمراء والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر كريات الدم الحمراء ، المعروفة باسم خلايا الدم الحمراء (RBC) ، هي العنصر الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد في الدم : حيث تحتوي قطرة دم واحدة على ملايين كريات الدم الحمراء، وآلاف الكريات البيض فقط، وعلى وجه التحديد ، لدى الذكور حوالي 5.4 مليون كريات حمراء لكل ميكرولتر من الدم ، والإناث لديها ما يقرب من 4.8 مليون لكل ميكرولتر .

وظائف الكريات الحمر

في الواقع ، تقدر الكريات الحمر بأن تشكل حوالي 25 في المئة من إجمالي الخلايا في الجسم، كما يمكنك أن تتخيل ، فهي عبارة عن خلايا صغيرة جدًا ، يبلغ قطرها الوسطي حوالي 7–8 ميكرومتر (µm) فقط، وتتمثل الوظائف الأساسية للكريات الحمراء في التقاط الأكسجين المستنشق من الرئتين ونقله إلى أنسجة الجسم ، والتقاط بعض (حوالي 24 بالمائة) من نفايات ثاني أكسيد الكربون في الأنسجة، ونقلها إلى الرئتين من أجل الزفير، وتبقي كريات الدم الحمراء داخل شبكة الأوعية الدموية، وعلى الرغم من أن الكريات البيض عادة ما تترك الأوعية الدموية لأداء وظائفها الدفاعية ، فإن حركة كريات الدم الحمراء من الأوعية الدموية غير طبيعية .

شكل وهيكلية كريات الدم الحمراء

عندما تنضج كريات الدم الحمراء في نخاع العظم الأحمر ، فإنها تقذف نواتها ومعظم عضياتها الأخرى، خلال اليوم أو اليومين الأولين في الدورة الدموية ، فإن كريات الدم الحمراء غير الناضجة ، والمعروفة باسم الخلايا الشبكية ، ستظل تحتوي عادة على بقايا العضيات، ويجب أن تتكون الخلايا الشبكية من 1 إلى 2 % تقريبًا من عدد كرات الدم الحمراء، وتوفر تقديرًا تقريبيًا لمعدل إنتاج كرات الدم الحمراء ، مع وجود معدلات منخفضة أو مرتفعة بشكل غير طبيعي، تشير إلى الانحرافات في إنتاج هذه الخلايا .

وفي غياب الميتوكوندريا ، على سبيل المثال ، يعتمدون على التنفس اللاهوائي، وهذا يعني أنهم لا يستعملون أيًا من الأكسجين الذي ينقلونه ، حتى يتمكنوا من توصيله كله إلى الأنسجة، كما أنهم يفتقرون إلى شبكية endoplasmic ولا يقومون بتوليف البروتينات، ومع ذلك ، تحتوي كريات الدم الحمراء على بعض البروتينات الهيكلية التي تساعد خلايا الدم على الحفاظ على هيكلها الفريد، وتمكنها من تغيير شكلها للضغط من خلال الشعيرات الدموية، وهذا يشمل البروتين spectrin ، عنصر بروتين cytoskeletal.

كريات الدم الحمراء ممتلئة الجسم في محيطها ورقيقة جدا في المركز، وبما أنها تفتقر إلى معظم العضيات ، فهناك المزيد من المساحة الداخلية لوجود جزيئات الهيموغلوبين ، يوفر شكلها أيضًا مساحة سطح أكبر يمكن عبرها تبادل الغازات ، مقارنة بحجمها ؛ يكون للكرة ذات القطر المماثل نسبة مساحة سطح إلى حجم أقل، وفي الأوعية الشعرية ، يمكن أن ينتقل الأكسجين الذي تحمله كريات الدم الحمراء إلى البلازما، ومن خلال الجدران الشعرية للوصول إلى الخلايا .

وفي حين أن بعض ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه الخلايا كمنتج للنفايات، ينتشر في الشعيرات الدموية ليتم التقاطه من قبل كريات الدم الحمراء، فالأسنان الشعرية ضيقة للغاية ، مما يؤدي إلى إبطاء مرور الكريات الحمراء، وتوفير فرصة كبيرة لتبادل الغازات، ومع ذلك ، يمكن أن تكون المساحة داخل الشعيرات الدموية دقيقة لدرجة أنه ، على الرغم من صغر حجمها ، قد تضطر كريات الدم الحمراء إلى الانبطاح على نفسها إذا أرادت شق طريقها، ولحسن الحظ ، فإن بروتيناتها البنيوية مثل Spectrin مرنة ، مما يسمح لها بالانحناء إلى درجة مذهلة ، ثم تعود مرة أخرى عند دخولها إلى مكان أوسع، وفي الأوعية الأوسع ، قد تتكدس كريات الدم الحمراء إلى حد كبير مثل مجموعة من العملات المعدنية .

ما هو الهيموغلوبين

الهيموغلوبين هو جزيء كبير مكون من البروتينات والحديد، وهو يتألف من أربع سلاسل مطوية من بروتين يسمى غلوبين ، المحدد ألفا 1 و 2 ، وبيتا 1 و 2 ، ويرتبط كل من هذه الجزيئات الغلوبينية بجزيء صباغ أحمر يسمى الهيم ، والذي يحتوي على أيون من الحديد (Fe2 +) ، ويحتوي جزيء الهيموغلوبين على أربعة بروتينات غلوبين ، يرتبط كل منها بجزيء واحد من الهيم المحتوي على الحديد، ويمكن أن تحتوي خلية كرات الدم الحمراء الواحدة على 300 مليون جزيء هيموغلوبين ، وبالتالي أكثر من بليون جزيء أكسجين .