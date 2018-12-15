الخصام الطويل بين الأزوج يؤدي إلى "الجفاء"

من أكثر الظواهر السلبية المهددة بالمجتمع و أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة هي مشكلة الخصام الطويل بين الأزواج .

نحن هنا لا نتحدث عن الخلافات والمشادات الزوجية العادية التي عادة ما تحدث بين أي زوجين وتنتهي في غضون ساعات أو أيام قليلة، لا نحن نتحدث عن حالة الخصام الطويل التي يحدث بين الزوجين لمدة شهور وسنين طويلة، حيث ينقطع في هذه الفترة لغة الحوار تماما بين الأزواج مما يحدث انفصال كامل للزوجين على الرغم من اجتماعهم في منزل واحد وتكون هذه الحالة اشد واصعب من الطلاق.

أسباب الخصام الطويل بين الأزواج

يندرج أسباب الخلافات الزوجية الطويلة تحت مجموعة من الأسباب الرئيسية منها أسباب مادية أو مشاكل في العلاقة الحميمة أو خلافات عديدة في تربية الأولاد، واكثرهم شيوعا هي تدخل الأهل المبالغ فيه في الحياة الخاصة بين الزوجين، أو حتى تكون بسبب مسؤوليات الزواج، أو بسبب مشاكل نفسية يعاني منها أحد الزوجين مثل الشك والغيرة والأنانية وحب الذات وعدم الشعور بالاكتفتاء او الشعور بالاهمال وعدم التقدير، فبسبب هذه العوامل والخلافات تخلق مشادات ومشاكل حادة بين الأزواج قد تصل إلى صدور سلوك عدواني وإهانة وعنف مما تؤدي إلى حالة الخصام الطويل بينهما.

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