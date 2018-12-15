مجدي بدران يؤكد ارتفاع نسبة عدم الإنجاب لدى المدخنات

كشف خبير الحساسية و المناعة و عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران ل" لايف ستايل" عن عواقب التدخين مع الحمل.

وقال : التعرض النشط أو السلبي للتبغ كان وما يزال السبب الرئيسي للإصابة بالأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها و مع استمرار غياب ثقافة الوقاية من توابع تدخين التبغ يبدو أنه سيظل كذلك في القرن الحادي والعشرين أيضا

التدخين الإيجابي و السلبي له تأثيرات خطيرة على صحة الطفل، يبدأ التعرض بدءا من المشيمة إلى الجنين و مراحل الطفولة من خلال التعرض السلبي للتدخين التجريبي و الإيجابي.

ومن عواقب التدخين مع الحمل و تؤيد الأدلة العلمية وجود علاقة سببية بين تدخين التبع وعرقلة النمو داخل الرحم و متلازمة موت الرضيع المفاجئ ، و زيادة معدلات وفيات المواليد 150%، و ولادة طفل ميت ، و انخفاض وظائف الرئة في المواليد و الرضع، و زيادة معدلات عدوى الجهاز التنفسي ، و التهاب الأذن الوسطى، و أزيز الصدر الناتج عن ضيق الشعب الهوائية، و الربو الشعبي، و الاضطرابات العصبية السلوكية، وبداية باقة من أمراض العصر المزمنة تبدأ مع الجنين مارة بالطفولة حتى البلوغ و بعده و خاصة الأمراض الرئوية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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كما إن التعرض للتبغ أثناء الحمل قد يؤدى إلى اضطرابات في نمو الجنين, ويمكن أن يؤثر سلبًا على الحمل والحالة الصحية للوليد، ويسبب الإجهاض ، و الحمل خارج الرحم , زيادة بنسبة 25%، و الولادة المبكرة ، و التدخين يسبب 15% من الولادة المبكرة حتى في غياب التدخين فوجود أدخنة التبغ في الهواء يسبب صعوبات في الحمل، و مشاكل بالمشيمة ، و قلة تدفق الدم في المشيمة والحبل الصرى، و زيادة تكلس المشيمة ، و قلة قدرة المشيمة على تجديد الخلايا ، و الانتحار المبرمج لخلايا المشيمة، و شيخوخة و انقطاع المشيمة ، وقلة وزن وصغر المشيمة ، و ربما يمنع التدخين الحمل ، و ربما يمنع التدخين الحمل لإقلاله الخصوبة لدى الزوج و الزوجة خاصة مع التدخين الشره

فالتدخين يشل الأهداب التي تبطن قناة فالوب التي تنقل البويضات من المبيض للرحم و القناة التي تنقل للحيوانات المنوية من الخصية للقضيب

و التدخين يزيد من نقص كفاءة قنوات فالوب ويزيد من الحمل خارج الرحم , خاصة في قناة فالوب .

و النساء المدخنات لعشرين سيجارة يوميا لديهن فرص الحمل خارج الرحم أربعة أضعاف النساء غير المدخنات

و فرص حدوث الحمل خارج الرحم في قناة فالوب ذاتها 98%

و الأخطر أن التدخين خلال الحمل يؤثر أيضا على نمو وتطور و كفاءة قناة فالوب في الجنين الأنثى أي أن تدخين الجنين يهدد بتحويلها لأنثى عقيمة بعد عشرات السنين .

و من حيوانات التجارب، تعلمنا أن النيكوتين يقلل من تدفق الدم في قناة فالوب، و التدخين يقلل قدرة قناة فالوب على التقاط البويضة من المبيض ، وهذا يفسر ارتفاع معدلات عدم الإنجاب في زوجات المدخنين، و التدخين يقلل من كفاءة قناة فالوب و حيويتها و حركتها

و التدخين يقلل من كفاءة عملية نقل البويضة خلال قناة فالوب، فالتدخين يشل العضلات الملساء الموجودة في جدران قنوات فالوب، وهذا يفسر ارتفاع معدلات الحمل خارج الرحم ، و التدخين السلبى له نفس التأثير على قناة فالوب له نفس الأثر السيئ

و الكوتينين من مشتقات نيكوتين التبغ، ويسبب مشاكل في نمو الأطفال ربما تكون خافية و لكن تظل نها مستمرة.

و بعض الآثار القلبية الوعائية الضارة للنيكوتين يمكن أن تنشأ عن طريق التحويل إلى كوتينين. و يجب نشر حقيقة أن التعرض منخفض المستوى له يسبب مخاطر عديدة ربما لا يمكن حصرها في الفترة المحيطة بالولادة، والأفضل على البالغين تجنب تعرض الأجنة أو الرضيع إلى الكوتينين و النيكوتين، و قياس الكوتينين في دم الإنسان هو الطريقة الأكثر ثقة لتحديد التعرض لأدخنة التبغ لكل من المدخنين وغير المدخنين الذين يتعرضون لهواء ملوث بالنيكوتين في البيئة، ويفضل قياس الكوتينين على قياس النيكوتين لأن الكوتينين يبقى في الجسم لفترة أطول.

و الجديد هو إمكانية دخول النيكوتين عن طريق الجلد، ويبدو ذلك واضحا في العاملين في زراعة وحصاد والتبغ و مصانع السجائر

و يستخدم الكوتينين كمؤشر حيوي للتعرض لدخان التبغ، و وجوده يعنى أن هناك تعرض و أن هناك تواجد لتأثيرات النيكوتين الضارة.

و خلال السنوات الـ 15 الماضية ، انخفضت مستويات الكوتينين في الدم لغير المدخنين في الولايات المتحدة بنسبة 70٪ تقريبًا ، مما يشير إلى أن نجاح التدخلات الصحية العامة لتقليل التعرض لمخاطر التبغ هناك

و التدخين خلال الحمل يقلل وزن الجنين، و تعرض الأمهات الحوامل لأدخنة التبغ يقيد "يؤخر" نمو الجنين، تؤكد الأبحاث كل يوم هذه الحقيقة, و يوضح د. بدران ثلاثة عوامل تزيد من هذا الخطر فالخطر يزداد بزيادة عدد مرات التدخين، و الأمهات اللاتي يدخن من سيجارة إلى عشرة سجائر يوميا، ينخفض وزن المولود 86 غرامًا

و الأمهات اللاتي يدخن من 11 إلى عشرين سيجارة يوميا، ينخفض وزن المولود 190 غرامًا

و الأمهات اللاتي يدخن أكثر من 20 سيجارة، ينخفض وزن المولود 227 غرامًا، والخطر يزداد أيضا بتقدم عمر الأم فأجنة الأمهات المدخنات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 إلى 44 عاما تزداد احتمالات تقييد نموهم 3,4 مرة مقارنة ب 1,9 مرة لأجنة الأمهات المدخنات المراهقات .

و يزداد الخطر في الثلاثة شهور الأخيرة في الحمل , وينخفض وزن المولود 27 غرامًا مقابل كل سيجارة تدخنها الأم يوميا في هذه الفترة حسب معدل عدد السجائر المستهلكة كل يوم.

والخطر يظل قائما بتدخين الأم السلبى أيضا و الخطر يمتد ليتعدى حدود الوزن , فيظهر جليا في تأخر النمو في ستة مقاييس ، و طول الفخذ ، وطول الطرف ، و الطول الكلي ، و محيط الرأس ، و محيط الصدر و محيط البطن

و التدخين يلوث الهواء في المنازل ، ودخان السجائر هو المصدر الرئيسي لتلوث الهواء الداخلي في المنازل بالعناصر الكيميائية و المواد السامة في الأماكن المغلقة.

والتدخين السلبي الطويل الأجل يزيد من مستوى التعرض للمعادن السامة بما في ذلك الرصاص والفضة والزئبق مما يزيد من فرص الإجهاض أو التأخر العقلي أو التشوهات

و الرصاص و الكادميوم يسببا الإجهاض، و غالبا ما يكون سبب حالات الإجهاض غير محدد و هناك حاجة لتحديد الدور المحتمل لعوامل البيئة ونمط الحياة في خطر فقدان الحمل

و تدخين السجائر يقلل فيتامين سي بمعدل 25 مجم لكل سيجاره ، وفيتامين سي من المواد المضادة للأكسدة والتي تزيد كفاءه الجهاز المناعي

و تنخفض وظائف الرئة في الرضع الذين كانت أمهاتهم تدخن أثناء الحمل و , وتظل يلاحقهم الانخفاض مدى الحياة، و الإنسان لا يستطيع أن يكون فيتامين سي وبالتالي يحتاج فيتامين سي يوميا وعده مرات، يحتاج البالغ يوميا إلي تناول 60‏ ملليغراما من فيتامين سي ، فيتامين سي يمنع التأثيرات الضارة للنيكوتين على المواليد.

و يوصى د. مجدى بتناول فيتامين سي خلال الحمل لمنع التأثيرات السلبية للتدخين على وظائف الرئة خاصه الجوافة والكيوي و البروكلي و الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر البرتقال واليوسفي.

و تعرض الأجنة للتبغ خلال الحمل يزيد من احتمالات إقبالهم على التدخين في الكبر، و التحصيل الدراسي يتأثر بتدخين الجنين ، و تدخين الأم الحامل خاصة أول ثلاثة شهور يستتبعه التأخر في تحصيل الأطفال الدراسي فيما بعد والتدخين السلبى خلال الحمل يزيد من فرص الولادة المبكرة، و تزداد احتمالات ولادة طفل بالشفة الأرنبية مع تدخين الأم خلال الحمل و العواقب الاقتصادية طويلة المدى للتدخين أثناء الحمل تشمل زيادة تكاليف تقديم الرعاية الصحية للرضع و الأطفال

و يؤثر التدخين السلبى على قلب الجنين و أوعيته الدموية ، ويضيق النيكوتين الأوعية الدموية في الأم والحبل الصرى و الرحم و المشيمة و الجنين ، وأول أوكسيد الكربون يقلل الأوكسيجين المتاح للأنسجة في الأم الحامل وجنينها أيضاً، لذا فالدم المتدفق يقل و الأوكسيجين المتاح يقل أيضاً

و مع دخان كل سيجارة يقل التدفق الدموي في المشيمة لمدة‏15‏ دقيقة مما يتسبب في زيادة معدل ضربات قلب الجنين , و يقل وصول الأكسجين له بنسبة‏40 %‏ مما يؤثر علي نموه فيصبح وزنه أقل‏.‏

و يقل وزن المولود بمعدل 20 غرامًا لكل سيجارة تدخنها الأم في اليوم، و الذين يولدون لأمهات تدخن خلال الحمل تزداد لديهم احتمالات ضيق شريان الأورطي "أكبر شريان في الجسم" عند البلوغ .

المدخنون لديهم نسب مرتفع من الأكريل أميد و هو مادة سامة للجهاز العصبي و الجهاز المناعي، تضر القلب و الأوعية الدموية، وتؤخر نمو الجنين .

و من المعروف أن تدخين الوالدين خلال الحمل يقلل من وزن المواليد وتأكد ذلك بدراسات عديدة على مدار ثلاثة عقود ولكن الجديد أن ذلك يصيب الأولاد الذكور بشكل أكثر خاصة مع تقدم عمر الأم .

و أكدت دراسات سابقة أن تدخين الأم الحامل الشيشة يقلل من وزن الوليد أيضا و ومن فرص الرضاعة الطبيعية

و تدخين الأم ربما يعدل جينات الجنين، و تدخين الجنين يغير من جينات رئة الجنين، مما يؤثر سلبا على و وظائفها و تدهورها فيما بعد، وتدخين الأم خلال الحمل ربما يكون سبب تعثر ابنها في القراءة، حسب دراسة سابقة ، والدسلكسيا هو صعوبة القراءة. ونوع من صعوبات التعلم يسبب صعوبة القراءة بالرغم من أن ذكاء الطفل طبيعي.

و يصحبه صعوبة في التهجئة و المعالجة الصوتية "التلاعب بالأصوات" والاستجابة البصرية السريعة والقراءة الشفهية و القراءة بطلاقة ، وقلة وزن المواليد قد يرتبط بصعوبة القراءة فيما بعد

و تدخين الأب ربما يغير من جينات الجنين , وهذا يهدد وصول جينات معيبة للجنين نتيجة تدخين الأب قبل تكوينه بدون أن يدخن الأب أمام الجنين القابع في بطن أمه، وزيادة فرص إصابته بأمراض مزمنة في المستقبل

و ربو الأطفال ربما يكون بسبب تدخين التبغ خلال الحمل و قبله، و يزيد تدخين الأمهات أثناء الحمل من خطر الربو في أطفالهن.

وهناك أدلة على أن تدخين الجدات أيضا قد يكون له نفس التأثير على الأحفاد الذين ربما لا يعيشون معهم أو لم يلتقوا بهن من قبل، و أبناء الأحفاد أيضا بسبب تعديل الشفرات الوراثية

و الجديد أن تدخين الأب خلال المراهقة قد يؤثر على أطفاله في المستقبل من خلال التغيرات الوراثية المتوارثة في خلايا الحيوانات المنوية و يدخلهم في دوامة الربو الشعبي أيضا.

و تدخين الجنين ربما يضر القلب و الرئتين أيضا

ويقدم الدكتور مجدي بدران مجموعة من النصائح وهي ضرورة التثقيف الصحي للأمهات لتحفيزهن على استنشاق هواء خالي من التبغ خاصة خلال الحمل ، و يجب حماية الأجنة من تدخين التبغ ، و تناول الحوامل المدخنات فيتامين سي يقلل من ربو الأطفال، و تدخل آمن و غير مكلف ويقلل من العبء الاقتصادي لمشكلة ربو الأطفال.

و فيتامين سي للحوامل المدخنات يقلل من آثار التدخين على المواليد ، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، فيحسن وظائف الرئة و يقلل من ضيق الشعب الهوائية في السنة الأولى من العمر ، و يقلل من أمراض الجهاز التنفسي في الأطفال حديثي الولادة.

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