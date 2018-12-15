شكرا لقرائتكم خبر عن من غير أدوية.. نصائح لعلاج الكحة الجافة عند طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكحة الجافة من المشاكل الصحية التى تنتشر فى هذا الوقت، وتحدث الكحة الجافة عندما لا ينتج السعال أى نوع من البلغم، كما أنه يميل إلى إحداث تهيج، وإذا لم يتم علاجه يمكن أن يزداد سوءًا فى كل مرة، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لعلاج الكحة الجافة عند طفلك، بحسب موقع "step to health".

نصائح لعلاج السعال الجاف عند الأطفال

هناك العديد من النصائح للتخفيف من أعراض السعال الجاف، وتجعل طفلك يشعر بالتحسن، بدون اللجوء للأدوية..

- شرب السوائل بكثرة

تأكدى من شرب طفلك كمية كافية من الماء فى اليوم، لجعل الأغشية المخاطية رطبة وتقليل السعال الجاف.

- حمامات البخار

حمامات البخار طريقة أخرى لمساعدة طفلك، وللحصول على أفضل النتائج، يجب أن يتنفس طفلك فى البخار لمدة 20 دقيقة لتقليل تهيج الممرات التنفسية وترطيبها.

- عصائر الفاكهة الطبيعية

إذا كان طفلك يعانى من سعال جاف، فمن المهم أن يشرب عصائر طبيعية بكثرة، لأنها تساعد على ترطيب الجسم وترطيب الأغشية المخاطية.

- شرب العسل والليمون

إن إعطاء طفلك ملعقة كبيرة من العسل مع بضع قطرات من الليمون قبل النوم طريقة رائعة للتخفيف من السعال الجاف.