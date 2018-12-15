شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. النشاط البدنى فى المساء يسبب مشاكل عند النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك اعتقاد شائع أن ممارسة الرياضة فى المساء تسبب مشاكل فى النوم، ومع ذلك أثبت باحثون من معهد علوم الحركة والرياضة فى ألمانيا أنه ليس صحيحًا بشكل عام.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" تمكَّن العلماء من تحليل جميع الدراسات الـ23 التى شملت على تأثير ممارسة الرياضة، وتوصلوا إلى أن ممارسة الرياضة قبل الذهاب إلى الفراش بـ4 ساعات ليس له تأثير سلبى على النوم.

وقالت الدكتورة "كريستينا سبنجلر" ، رئيسة مختبر علم وظائف الأعضاء فى زيورخ: "الرياضة فى المساء ليس لها أى تأثير على جودة النوم على الإطلاق، فهذا تأثير إيجابى، وإن كان مجرد تأثير خفيف".

ومن خلال الجمع بين البيانات من الدراسات المختلفة، أظهر الباحثون أن المشاركين فى الدراسة أمضوا 21.2% من وقت نومهم فى نوم عميق بعد ممارسة الرياضة فى المساء، أما بعد قضاء أمسية بدون تمرين، كان متوسط ​​النوم العميق 19.9%.

وأضاف الباحثون أن التدريب القوى فى غضون ساعة قبل النوم هو استثناء من القاعدة، حيث إنه النوع الوحيد من التمارين المسائية التى قد يكون لها تأثير سلبى على النوم.