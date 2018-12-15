شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للشاى.. اعرف فوائده الصحية على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الشاى من المشروبات عند الكثير من الأشخاص، سواء بعد تناول الوجبات الغذائية أو عند التحدث مع الأصدقاء، لكن لايعلم الكثير مدى الفوائد الصحية التى تعود للجسم نتيجة تناول كوب من الشاى، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة على أهم الفوائد، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشاى، وفقاً لما ذكره موقع " mindbodygreen".

خفض الكولسترول الضار فى الدم

يساعد الشاى الأخضر على خفض نسبة الكوليسترول الضار فى الدم، ما يحافظ على صحة القلب ويساعد على انخفاض الوزن الزائد من الجسم.





الحفاظ على صحة العين

يحتوى الشاى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن شرب الشاى يساعد على منع العمى الناجم عن إعتام عدسة العين، وفقا لدراسة نشرت عام 2001.

انخفاض مستويات الكورتيزول

أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول أربعة أكواب من الشاى يومياً قد يخفض مستويات هرمون الكورتيزول وبالتالى يبطئ عملية الشيخوخة.





تقوية الذاكرة

يحتوى الشاى على الكافيين والثيانين، وهو حمض أمينى طبيعى فى الشاى، يعمل على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يساعد شرب ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من الشاى الأخضر أو الأسود يومياً على انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21%، وفقا لدراسة أجريت عام 2009.



شاى

انخفاض خطر الخرف

وبالإضافة إلى الفوائد السابق ذكرها، يساعد شرب الشاى، أيضاً على تحسين الذاكرة وزيادة فترة الانتباه، وانخفاض خطر الإصابة بالخرف عند كبار السن.