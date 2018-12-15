انت الان تتابع موضوع علاج القلق بمكملات اوميغا 3 والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القلق هي أحد المشاعر السلبية التي تمر علينا جميعا بسبب ضغوط الحياة اليومية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، وهناك الكثير من الأطعمة التي تعمل على تقليل معدل القلق، ومنها الأطعمة التي تحتوي على الاوميجا 3، لهذا فإن المكملات الغذائية التي تحتوي على الاوميغا 3 لها قدرة فعالة في التخلص من القلق كما سوف نوضح لكم.

الاوميغا 3 والتخلص من القلق

أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول حبوب الأوميغا 3 تحتوي على مجموعة من الأحماض الأساسية التي تعمل على تحسين الحالة النفسية والمزاجية لدى الفرد.

يمكن الحصول على الأوميغا 3 من بعض الأطعمة مثل؛ السلمون، زيت القنب، زيت بذر الكتان، التونة، السردين، السبانخ، ولو تعذر الحصول عليها من الطعام، يمكن الحصول عليها من خلال المكملات الغذائية.

تساهم الأوميغا 3 في فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب، لأن القلق والاكتئاب مرتبطان مع بعضهما البعض، والأوميغا 3 تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الدماغ مما يساهم في تحسين الحالة المزاجية، وبالتالي التخلص من القلق والتوتر.

فوائد حبوب الأوميغا3

هناك العديد من الفوائد المختلفة للأوميغا 3 ومنها:

– تعمل الاوميغا 3 على محاربة الالتهابات المختلفة في الجسم، مثل التهاب المفاصل.

– تساعد على تنظيم ضربات القلب، وبالتالي يقلل من احتمالية التعرض للجلطات الدموية وتصلب الشرايين.

– تساعد في امتصاص الدهنيات في الجسم، وبالتالي تزيد من فرصة امتصاص الكوليسترول الضارة في الدم.

– تساهم في الحفاظ على معدل ضغط الدم في الجسم.

– تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب.

– الأوميغا 3 تقي الإنسان من الإصابة بالزهايمر.

– محاربة العديد من أنواع السرطانية المختلفة مثل؛ سرطان البروستاتا، سرطان الثدي.

– الأوميغا 3 من العناصر الهامة جدًا للمرأة في فترة الحمل، لأنها تدخل في تكوين الجنين، وتحسن من نمو الدماغ وتحافظ على سلامة أعصاب الجنين.

– تساهم الاوميجغا 3 في زيادة الخصوبة عند الرجل والمرأة على حد سواء.

أضرار حبوب الأوميغا 3

على الرغم من الفوائد المتعددة للأوميغا 3 إلا أن الإفراط في تناولها يتسبب في العديد من الأضرار المختلفة مثل:

– زيادة التعرض للنزيف بشكل عام، وخاصة نزيف الدماغ.

– تتفاعل الأوميغا 3 مع بعض الأدوية الأخرى مثل؛ حبوب منع الحمل مما يساعد فقدها وظيفتها الدوائية.

– تعيق الأوميغا 3 في امتصاص فيتامين ه في الجسم.

لهذا من الضروري أن يتم استشارة الطبيب المختص قبل تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الأوميغا 3، حتى يتم وصف الجرعة المناسبة لكل شخص على حسب عمره.

كما أنه يجب مراعاة أن تكون هذه الحبوب أصلية، لأن هناك الكثير من أنواع هذه الحبوب يكون غير أصلي.

نصائح عند شراء الاوميغا 3

– يفضل أن يتم تناول حبوب الأوميغا 3 التي تحتوي على الأحماض الدهنية الحرة، أو الدهون الثلاثية، أو الدهون الفسفورية، ولا يجب تناول الأوميغا 3 التي تحتوي على استرات الإيثيل.

– يفضل شراء الأنواع التي تحتوي على كمية جيدة من المواد المضادة للأكسدة، ومعرفة مقدار (EPA) و(DHA).

– يفضل عند تناول مكملات الأوميغا 3 أن تكون مع وجبة تحتوي على كمية جيدة من الدهون، لأن الدهون تساعد على امتصاص الأوميجا 3 من الجسم.

– الأوميغا 3 من المكملات الغذائية المعرضة للتلف بشكل سريع، لهذا لا ننصح بشراء كمية كبيرة منها، وعند شراءها يجب قراءة تاريخ الصلاحية.

-هناك نوع من الأوميغا 6 الذي يمكن الحصول عليه من الزيوت النباتية المكررة، لو تم تناول هذا النوع من الأوميغا 6 تزيد حاجة الجسم إلى كمية أكبر من الاوميجا 3، لأن النسبة بينهم يجب أن تكون 2:1 بحيث تكون نسبة الأوميغا 3 ضعف مقدار الأوميغا 6.